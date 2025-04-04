До 500 тыс. грн получат жители восьми областей Украины: как оформить выплаты

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Кречмаровская Наталия
Кабмин решил расширить поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах. Так 4 апреля правительство решило увеличить максимальный размер гранта по программе "Собственное Дело". Предприниматели, которые ведут или планируют начать деятельность в указанных областях, могут получить до 500 тыс. грн.
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Программа будет действовать в семи дополнительных регионах: в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях. В Кабмине объяснили, что ранее увеличенный размер грантов был утвержден для бизнеса Харьковской области.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко пояснила, что поддержка бизнеса приносит результаты. По ее словам, во втором полугодии 2023 Харьковская область была во второй десятке по количеству грантов и созданных рабочих мест. А во втором полугодии 2024 года эти показатели увеличились почти вдвое: предприниматели области получили 402 гранта на 173 млн грн, что позволит создать 706 новых рабочих мест.
Чтобы получить помощь, предприниматели должны создать 1-2 рабочих места в зависимости от суммы гранта.
Напомним, что ветераны, как писал портал "Комментарии", могут получить 1500 грн на спорт. Помощь начисляется раз в квартал.
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