До 500 тыс. грн получат жители восьми областей Украины: как оформить выплаты

Кабмин решил расширить поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах. Так 4 апреля правительство решило увеличить максимальный размер гранта по программе "Собственное Дело". Предприниматели, которые ведут или планируют начать деятельность в указанных областях, могут получить до 500 тыс. грн.

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Программа будет действовать в семи дополнительных регионах: в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях. В Кабмине объяснили, что ранее увеличенный размер грантов был утвержден для бизнеса Харьковской области.

"Отныне предприниматели из восьми прифронтовых регионов смогут воспользоваться расширенными условиями поддержки", — подчеркнули в Кабмине.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко пояснила, что поддержка бизнеса приносит результаты. По ее словам, во втором полугодии 2023 Харьковская область была во второй десятке по количеству грантов и созданных рабочих мест. А во втором полугодии 2024 года эти показатели увеличились почти вдвое: предприниматели области получили 402 гранта на 173 млн грн, что позволит создать 706 новых рабочих мест.

Чтобы получить помощь, предприниматели должны создать 1-2 рабочих места в зависимости от суммы гранта.

"Грантовые средства можно использовать на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта ведения бизнеса", — пояснили в Кабмине.

Напомним, что ветераны, как писал портал "Комментарии", могут получить 1500 грн на спорт. Помощь начисляется раз в квартал.



