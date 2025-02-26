Долги будут отдавать несколько поколений: размер госдолга Украины ужасает

По состоянию на 31 января 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,068 трлн грн или 168,99 млрд долларов. В Министерстве финансов Украины рассказали, что в течение января текущего года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд гривен, в долларовом – на 2,93 млрд долларов.

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В министерстве отметили, что тенденция продления сроков государственного долга и снижение его стоимости наблюдается как за 2024 год, так и за последние несколько лет.

В частности, с 2022 года по состоянию на 31 декабря 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза — с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза — с 6,27 лет до 12,26 лет.

Отмечается, что в разрезе кредиторов наибольшая доля государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 28%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 12% и ссуды, полученные от других.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, как писал портал "Комментарии", рассказал о соглашении, которое нарабатывают из США. По его словам, есть много разных вариантов соглашения о редкоземельных металлах из США.

Зеленский отметил, что у Украины было 100 млрд долларов помощи, а не 500, кто бы что ни говорил. Президент также акцентировал внимание, что не подписывает то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев.



