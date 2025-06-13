Долги ФЛП считают миллиардами: почему предприниматели не платят налоги

За годы полномасштабной войны в Украине значительно увеличилась задолженность предпринимателей по уплате налогов. Долги уже считают миллиардами — причина в пробелах в законодательстве. Народная депутат Украины Нина Южанина объяснила ситуацию в Украине.

Долги. Иллюстративное фото

Она привела данные Государственной налоговой службы, полученными по запросу Опендатабота, с начала полномасштабной войны предпринимателей-должников увеличилось вдвое.

"По состоянию на май 2025 года 1,29 млн предпринимателей задолжали государству более 13 млрд грн налогов. За последние три года количество ФЛП с налоговым долгом увеличилось с 670 тыс. в феврале 2022 года до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 года", — сообщила народная депутат.

По ее словам, основным фактором увеличения задолженности является мобилизация. В первый год войны количество задолжавших налоги предпринимателей возросло в 1,6 раза (в марте 2022 года 213 тыс. или +31%).

Народная депутат рассказала, что сегодня налоговый Комитет поддержал законопроект, которым среди прочего урегулируется и вопрос долгов ФЛП, которые мобилизованы или проходят службу по контракту.

"Так используя данные Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, налоговой не будут начисляться, а начисленные будут аннулированы, суммы авансовых взносов, штрафов и пени по единому налогу, военному сбору и ЕСВ за все время военной службы. И это едва ли не единственная хорошая норма по всему проекту, который выглядит как "новогодняя елка", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что налоговый парадокс удивил даже народных депутатов.