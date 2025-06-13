Долги ФЛП считают миллиардами: почему предприниматели не платят налоги

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Кречмаровская Наталия
За годы полномасштабной войны в Украине значительно увеличилась задолженность предпринимателей по уплате налогов. Долги уже считают миллиардами — причина в пробелах в законодательстве. Народная депутат Украины Нина Южанина объяснила ситуацию в Украине.
Долги. Иллюстративное фото
Она привела данные Государственной налоговой службы, полученными по запросу Опендатабота, с начала полномасштабной войны предпринимателей-должников увеличилось вдвое.
По ее словам, основным фактором увеличения задолженности является мобилизация. В первый год войны количество задолжавших налоги предпринимателей возросло в 1,6 раза (в марте 2022 года 213 тыс. или +31%).
Народная депутат рассказала, что сегодня налоговый Комитет поддержал законопроект, которым среди прочего урегулируется и вопрос долгов ФЛП, которые мобилизованы или проходят службу по контракту.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что налоговый парадокс удивил даже народных депутатов.
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