Доллар под ударом: решение Трампа повлекло за собой рекордное падение за 17 лет

Американская валюта переживает самый плохой старт в году со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Индекс доллара в 2025 году уже потерял более 3%, а перспективы дальнейшего его ослабления растут. Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что решение Дональда Трампа по пошлинам, риск прекращения работы правительства США и общая экономическая неопределенность могут привести к еще большему ослаблению американской валюты.

Индекс доллара упал из-за решения Трампа. Фото из открытых источников

Аналитики Morgan Stanley указывают, что рынок реагирует на растущую политическую и экономическую нестабильность в США. Дональд Трамп установил конечный срок для введения новых пошлин на 2 апреля, что вызвало беспокойство среди инвесторов.

Также на ситуацию влияет риск шатдауна. В Конгрессе США продолжаются споры по поводу финансирования правительства. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже заявил, что его партия заблокирует республиканский законопроект о расходах. Это означает, что страна может снова столкнуться с частичным прекращением работы правительства.

Индекс доллара

Среди других факторов замедление экономики США вызывает беспокойство относительно устойчивости роста. Кроме того, трейдеры ожидают дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что снижает привлекательность американских активов.

Еще в конце 2024 года большинство банков прогнозировали укрепление доллара. Однако сейчас ситуация поменялась. Как отмечают аналитики Morgan Stanley, инвесторы начинают рассматривать факторы, ранее поддерживавшие экономику США, как потенциальные угрозы.

"Перспектива прекращения работы правительства и растущая неопределенность вокруг фискальной политики оказывают дополнительное давление на доллар", – говорится в отчете Morgan Stanley.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, стоит ли ожидать существенного роста курса доллара.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС назвали решение Трампа из-за которого смеется Китай.