Дорогие оборотные монеты Украины: за какую монету предлагают до 150 тыс. грн

На полках с мелкими монетами может находиться целое сокровище, ведь коллекционеры предлагают за некоторые монеты до 150 тысяч грн. В группе "Монтинекс" рассказали о дорогих оборотных монетах Украины. Среди таких монет выделили:

Иллюстративное фото

2 копейки 1992 года – цена 100-150 тыс. грн (материал алюминий)

10 копеек 1992 года – цена 30-50 тыс. грн (английская чеканка, материал: латунь)

15 копеек 1992 года – цена 25-45 тыс. грн (материал: латунь)

25 копеек 1992 года – цена 12-25 тыс. грн (английская чеканка, материал: никелевая латунь)

50 копеек 1992 года – цена 8-20 тыс. грн (английская чеканка, материал: никелевая латунь)

1 гривна 1992 года – цена 50-100 тыс. грн (материал: латунь)

1 гривна 1992 года (пробная) – цена 8-15 тыс. грн (материал: немагнитный металл)

1 копейка 1994 года – цена 5-15 тыс. грн (материал: немагнитная сталь)

5 копеек 1994 года – цена 20-40 тыс. грн (материал: латунь медь/никель)

25 копеек 1995 года – цена 5-10 тыс. грн (материал: латунь)

1 гривна 1995 года – цена 1-2,5 тыс. грн (материал: латунь)

Стоит отметить, что почти все копейки уже выведены из обращения, поэтому есть смысл проверить оставшиеся монеты.

Напомним, что в Украине с декабря 2024 года, как писал портал "Комментарии", действует государственная программа денежной помощи, которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского". В рамках действия программы все находящиеся на подконтрольной власти территории страны украинцы могут получить 1000 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал, что граждане подали более 13 млн заявок на получение средств – из них почти 12 млн уже получили выплаты.







