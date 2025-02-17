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Дорогие оборотные монеты Украины: за какую монету предлагают до 150 тыс. грн

За какие монеты коллекционеры предлагают до 150 тысяч грн

17 февраля 2025, 21:39
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Кречмаровская Наталия

На полках с мелкими монетами может находиться целое сокровище, ведь коллекционеры предлагают за некоторые монеты до 150 тысяч грн. В группе "Монтинекс" рассказали о дорогих оборотных монетах Украины. Среди таких монет выделили:

Дорогие оборотные монеты Украины: за какую монету предлагают до 150 тыс. грн

Иллюстративное фото

  • 2 копейки 1992 года – цена 100-150 тыс. грн (материал алюминий)

  • 10 копеек 1992 года – цена 30-50 тыс. грн (английская чеканка, материал: латунь)

  • 15 копеек 1992 года – цена 25-45 тыс. грн (материал: латунь)

  • 25 копеек 1992 года – цена 12-25 тыс. грн (английская чеканка, материал: никелевая латунь)

  • 50 копеек 1992 года – цена 8-20 тыс. грн (английская чеканка, материал: никелевая латунь)

  • 1 гривна 1992 года – цена 50-100 тыс. грн (материал: латунь)

  • 1 гривна 1992 года (пробная) – цена 8-15 тыс. грн (материал: немагнитный металл)

  • 1 копейка 1994 года – цена 5-15 тыс. грн (материал: немагнитная сталь)

  • 5 копеек 1994 года – цена 20-40 тыс. грн (материал: латунь медь/никель)

  • 25 копеек 1995 года – цена 5-10 тыс. грн (материал: латунь)

  • 1 гривна 1995 года – цена 1-2,5 тыс. грн (материал: латунь)

Стоит отметить, что почти все копейки уже выведены из обращения, поэтому есть смысл проверить оставшиеся монеты.

Напомним, что в Украине с декабря 2024 года, как писал портал "Комментарии", действует государственная программа денежной помощи, которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского". В рамках действия программы все находящиеся на подконтрольной власти территории страны украинцы могут получить 1000 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал, что граждане подали более 13 млн заявок на получение средств – из них почти 12 млн уже получили выплаты.





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Источник: https://www.facebook.com/reel/476746921978275
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