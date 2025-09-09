logo

BTC/USD

111780

ETH/USD

4302.51

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Эксперт: в декларации главы НБУ Андрея Пышного якобы обнаружены разногласия на десятки миллионов гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: в декларации главы НБУ Андрея Пышного якобы обнаружены разногласия на десятки миллионов гривен

В декларации главы НБУ Пышного есть вероятные разногласия, которые следует проверить НАПК, отмечает эксперт

9 сентября 2025, 17:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В декларациях главы Национального банка Украины Андрея Пышного в течение четырех лет подряд якобы фигурируют недостоверные данные о стоимости корпоративных прав его супруги. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в своем сообщении.

Эксперт: в декларации главы НБУ Андрея Пышного якобы обнаружены разногласия на десятки миллионов гривен

Эксперт: в декларации главы НБУ Андрея Пышного якобы обнаружены разбежности на десятки миллионов гривен

По его словам, 24 мая 2021 его жена, Людмила Пышная, вошла в состав совладельцев компании ООО "Фиднова". Она получила 10% компании от бизнесмена Игоря Лиски и его структуры – ООО "Компания эффективные инвестиции".

"До этого активы господина Лиски в компании составляли 71,9 млн грн. После появления Людмилы Пышной ее доля составила 14,4 млн грн, а активы Лиски уменьшились до 57,5 млн грн. В открытых реестрах (YouControl, Opendatabot, Clarity Project) также указано, что размер части Людмилы Пышной в уставном капитале "Фидновы" составляет 14 389 827 грн.", — отмечает Кушнирук.

Однако в декларациях Андрея и Людмилы Пышных за 2021-2024 годы эта доля указано в размере 40 млн грн — разница составляет более 25,5 млн грн.

"Это расхождение фигурирует четыре года подряд, что выглядит как системное завышение данных, а не техническая ошибка", — отмечает автор.

Эксперт отмечает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений. По его мнению, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.

Справочно. Согласно ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации" за отражение ложных сведений в декларации предусмотрены четкие последствия. Если расхождение между внесенными декларантом и достоверными сведениями составляет более 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – наказание в виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы, ограничения или лишения свободы до 2 лет, а также запрет занимать определенные должности до 3 лет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости