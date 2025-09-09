Эксперт: в декларации главы НБУ Андрея Пышного якобы обнаружены разногласия на десятки миллионов гривен

В декларациях главы Национального банка Украины Андрея Пышного в течение четырех лет подряд якобы фигурируют недостоверные данные о стоимости корпоративных прав его супруги. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в своем сообщении.

Эксперт: в декларации главы НБУ Андрея Пышного якобы обнаружены разбежности на десятки миллионов гривен

По его словам, 24 мая 2021 его жена, Людмила Пышная, вошла в состав совладельцев компании ООО "Фиднова". Она получила 10% компании от бизнесмена Игоря Лиски и его структуры – ООО "Компания эффективные инвестиции".

"До этого активы господина Лиски в компании составляли 71,9 млн грн. После появления Людмилы Пышной ее доля составила 14,4 млн грн, а активы Лиски уменьшились до 57,5 млн грн. В открытых реестрах (YouControl, Opendatabot, Clarity Project) также указано, что размер части Людмилы Пышной в уставном капитале "Фидновы" составляет 14 389 827 грн.", — отмечает Кушнирук.

Однако в декларациях Андрея и Людмилы Пышных за 2021-2024 годы эта доля указано в размере 40 млн грн — разница составляет более 25,5 млн грн.

"Это расхождение фигурирует четыре года подряд, что выглядит как системное завышение данных, а не техническая ошибка", — отмечает автор.

Эксперт отмечает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений. По его мнению, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.

Справочно. Согласно ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации" за отражение ложных сведений в декларации предусмотрены четкие последствия. Если расхождение между внесенными декларантом и достоверными сведениями составляет более 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – наказание в виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы, ограничения или лишения свободы до 2 лет, а также запрет занимать определенные должности до 3 лет.