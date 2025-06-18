Эта страна фабрика миллионеров: здесь каждый день рождается тысяча новых богачей

По данным отчета Global Wealth 2025, подготовленного швейцарским банком UBS, в 2024 году в США ежедневно появлялось более тысячи новых миллионеров. Всего в прошлом году свое состояние до миллионной отметки в долларах увеличило более 379 тысяч американцев. Никакая другая страна не демонстрирует подобного прироста богатых граждан.

В США больше всего миллионеров. Фото: Freepik

Согласно отчету UBS, американцы составляют около 40% от общего количества миллионеров на планете. Такой результат стал возможным благодаря устойчивому росту стоимости активов и благоприятным экономическим условиям, невзирая на глобальные вызовы. В 2024 году состояние частных лиц в США увеличилось более чем на 11%, тогда как общемировой прирост капитала физических лиц составил 4,6%.

"Многие состоятельные люди в Соединенных Штатах в прошлом году росли непропорционально быстрыми темпами. Более 379 тысяч человек стали новыми миллионерами", – сообщает Reuters со ссылкой на ключевые данные из отчета UBS.

Хотя США лидируют по количеству миллионеров, регион Великого Китая, включающий материковый Китай, Гонконг и Тайвань, опережает другие регионы по количеству людей, капитал которых находится в пределах от 100 тысяч до 1 миллиона долларов. На этот регион приходится 28,2% людей с таким уровнем богатства. Для сравнения, Западная Европа имеет 25,4%, а Северная Америка – 20,9%. Однако для большинства людей миллионное состояние остается недостижимой целью, ведь более 80% опрошенных UBS имеют капитал менее 100 тысяч долларов.

UBS ожидает, что в течение следующих пяти лет среднее достояние населения мира продолжит расти. Основными странами этого процесса будут оставаться США и Китай.

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