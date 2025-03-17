Эти изменения касаются каждого: в Нацбанке предупредили украинцев

С 15 марта 2025 года в Украине начали действовать обновленные правила безналичных расчетов в гривнах, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Нацбанк

Как говорится в сообщении регулятора, обновление правил призвано привести их в соответствие с Регламентом ЕС № 260/2012, который определяет технические и коммерческие требования к кредитным переводам и прямым дебетам.

В этой связи в Нацбанке решили: уточнить реквизиты платежных инструкций, инициированных получателем; обязать платежные учреждения информировать плательщиков о выполнении их платежных инструкций Кроме того, НБУ хотят урегулировать механизм сообщения получателей о зачислении средств после каждого перевода и определить обязательные реквизиты платежных инструкций, которые оформляют платежные учреждения от имени клиентов.

А еще, как говорится в заявлении, НБУ ставит перед собой цель разграничить реквизиты платежных документов, оформляемых Государственной налоговой службой и государственными исполнителями и отменить обязательное использование печати для электронных платежных инструкций (ее можно будет использовать только для подписания бумажных документов).

При этом в Нацбанке объяснили, что если на банковский счет наложен арест, его можно будет закрыть или изменить, поскольку ограничения касаются должника, а не самого счета.

Национальный банк также планирует упростить обмен банковской тайной между финансовыми учреждениями, сделав эту процедуру более прозрачной. В НБУ убеждены, что такие изменения помогут более эффективно бороться с финансовым мошенничеством и случаями, когда юридические лица используют крупные валютные операции под видом оплаты товаров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе предполагает повышение минимальной зарплаты. Такое предположение содержит базовый сценарий. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.



