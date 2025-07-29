Эти монеты НБУ планирует постепенно изъять из обращения

Национальный банк Украины планирует постепенно изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Соответствующее общественное обсуждение регулятор уже начал. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монеты. Фото: из открытых источников

"Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения планируется начать с 1 октября 2025 года. Также прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения", – заявили в Нацбанке.

В то же время, акцентируют в НБУ, эти монеты будут оставаться в обращении до момента официального решения об окончательном выводе.

По информации НБУ, сейчас в обращении находится около 5,5 млрд разменных монет, из них 4,1 млрд – это именно 10 копеек. Зато спрос на эти монеты стремительно снижается.

"Монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – отмечают в Нацбанке.

В то время как монеты номиналом 50 копеек остаются востребованными, и в 2025 году запланирована дополнительная чеканка еще 20 млн таких единиц.

После изъятия из обращения 10 копеек банки смогут принимать их от клиентов для зачисления на счета, однако эти монеты больше не будут возвращаться в оборот, а будут передаваться в НБУ для утилизации.

Рассчитываться ими в магазинах можно будет и в дальнейшем. Если же монет не будет хватать при расчете – будут применяться правила округления, как это уже было при изъятии из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек.

Безналичные операции не будут подлежать округлению.

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