"Это нокаутирует украинцев": в Раде заявили о неизбежной проблеме

15 сентября Кабинет министров Украины должен представить в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2026 год.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Максим Бужанский отметил, что бюджет 2026 должен четко отвечать на вопросы — это бюджет войны или бюджет мира.

"Немного и того, и того, это означает ни мира, ни войны, города под ракетами, задыхающаяся от недостатка финансирования армия", — отметил он.

Народный депутат также отметил, что особое внимание следует обратить на то, как будет профинансирована сфера культуры.

"Мы как-то это упустили, но, поя о декоммунизации, она живет у нас по коммунистическому принципу — от каждого по способности, каждому по необходимости, даже не пытаясь начать задуматься о том, чтобы пытаться быть рыночной", — отметил Бужанский.

Прокомментировал политик и прогноз МВФ по дефициту украинского бюджета. По его мнению, 20 млрд. дол. – это проблема, которую нельзя обойти.

"И если попытаться оттянуть ее на год, она вернется проблемой 30 миллиардов. И не только нокаутирует граждан, но и наповал убьет любую следующую власть, которая будет избрана в то время", — отметил Бужанский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на международных площадках обсуждают вопросы восстановления Украины. Однако инвесторы могут и не заинтересоваться Украиной из-за неблагоприятной ситуации в самой стране.

Народная депутат Украины Анна Скороход рассказала о результатах форума в Вашингтоне и пояснила, что нужно для реального восстановления Украины. По ее словам, разговоры о восстановлении Украины уже звучат как разговоры о будущем без войны.