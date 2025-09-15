"Это нокаутирует украинцев": в Раде заявили о неизбежной проблеме

Рубрики
Кречмаровская Наталия
15 сентября Кабинет министров Украины должен представить в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2026 год.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Максим Бужанский отметил, что бюджет 2026 должен четко отвечать на вопросы — это бюджет войны или бюджет мира.
Народный депутат также отметил, что особое внимание следует обратить на то, как будет профинансирована сфера культуры.
Прокомментировал политик и прогноз МВФ по дефициту украинского бюджета. По его мнению, 20 млрд. дол. – это проблема, которую нельзя обойти.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на международных площадках обсуждают вопросы восстановления Украины. Однако инвесторы могут и не заинтересоваться Украиной из-за неблагоприятной ситуации в самой стране.
Народная депутат Украины Анна Скороход рассказала о результатах форума в Вашингтоне и пояснила, что нужно для реального восстановления Украины. По ее словам, разговоры о восстановлении Украины уже звучат как разговоры о будущем без войны.