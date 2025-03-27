Украину всколыхнула информация о подробностях соглашения, которое подготовили США. Речь идет об украинских недрах и не только. Решения США подтверждают, что страна является наиболее влиятельным игроком в мире. Такое убеждение выразил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Нардеп также объяснил, какими будут дальнейшие действия Америки и какой шанс упустил Зеленский.

Фото портал "Комментарии"

По словам народного депутата, после подписания соглашения об украинских недрах будет другой договор, однако уже с РФ. Согласно документу, как прогнозирует Гончаренко, США возьмут под контроль "Северный Поток" и будут контролировать продажу газа в Европу из России. Также, по мнению политика, американцы примут под контроль некоторую часть российских природных ресурсов.

"В конечном варианте — победят только США. Они займут все наиболее прибыльные сферы, как у нас, так и в РФ. Это пример политики по защите своих национальных интересов. Нам нужно поучиться", — отметил нардеп.

Гончаренко также выразил надежду, что после смены президента в Украине с американцами можно будет переговорить и пересмотреть правила и по фонду, и по ископаемым.

Также народный депутат напомнил, что предварительные договоренности были значительно лучше, однако Зеленский упустил шанс.

"И еще одна таблетка для памяти: Зеленский в свой приезд в США должен был подписать МЕМОРАНДУМ (это такая бумага о намерениях, которая нет никакого юридического веса). И этим меморандумом был бы доволен Трамп. Но вместо этого наш величайший Черчилль решил поссориться. Теперь имеем вот это. И это вот.

Напомним, что Алексей Гончаренко, как писал портал "Комментарии", заявил, что Зеленский был готов отдать США абсолютно все.



