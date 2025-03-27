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Кречмаровская Наталия
Украину всколыхнула информация о подробностях соглашения, которое подготовили США. Речь идет об украинских недрах и не только. Решения США подтверждают, что страна является наиболее влиятельным игроком в мире. Такое убеждение выразил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Нардеп также объяснил, какими будут дальнейшие действия Америки и какой шанс упустил Зеленский.
Фото портал "Комментарии"
По словам народного депутата, после подписания соглашения об украинских недрах будет другой договор, однако уже с РФ. Согласно документу, как прогнозирует Гончаренко, США возьмут под контроль "Северный Поток" и будут контролировать продажу газа в Европу из России. Также, по мнению политика, американцы примут под контроль некоторую часть российских природных ресурсов.
Гончаренко также выразил надежду, что после смены президента в Украине с американцами можно будет переговорить и пересмотреть правила и по фонду, и по ископаемым.
Также народный депутат напомнил, что предварительные договоренности были значительно лучше, однако Зеленский упустил шанс.
Напомним, что Алексей Гончаренко, как писал портал "Комментарии", заявил, что Зеленский был готов отдать США абсолютно все.
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