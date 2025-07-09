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Это самая богатая страна Европы: здесь средняя зарплата в 200 000 гривен в месяц

В Украине нужно почти год работать, чтобы получить среднюю зарплату, которую получает житель самой богатой страны Европы всего за месяц - Люксембурга.

9 июля 2025, 16:55
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Slava Kot

Люксембург занимает первое место в Европе и второе в мире по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения – 152 915 долларов. В то время как средняя зарплата в стране измеряется в 5 000 долларов в месяц, то есть более 200 000 гривен.

Это самая богатая страна Европы: здесь средняя зарплата в 200 000 гривен в месяц

Люксембург самая богатая страна Европы. Фото из открытых источников

Люксембург благодаря политической стабильности, благоприятному налоговому законодательству и высококвалифицированной рабочей силе смог привлечь тысячи международных компаний. Страна, которая втрое больше Киева, но с населением в 5 раз меньше столицы Украины, стала мировым финансовым центром, специализирующимся на инвестиционных фондах, управлении капиталом и банковских услугах.

Средняя зарплата в Люксембурге превышает 5000 долларов в месяц (более 200 тысяч гривен). Для сравнения, в Украине этот показатель в 2025 году колеблется на уровне 20 тысяч гривен (около 500 долларов), что почти в десять раз меньше. Таким образом, один месяц работы в Люксембурге составляет почти год работы в Украине.

Топ-10 самых богатых стран Европы по ВВП на душу населения по версии World Atlas:

  • — Люксембург – 152 915 долларов
  • — Ирландия – 134 000 долларов
  • — Норвегия – 107 892 доллара
  • — Швейцария – 97 581 доллар
  • — Дания – 88 934 доллара
  • — Нидерланды – 84 566 долларов
  • — Сан-Марино – 83 031 доллар
  • — Исландия – 81 215 долларов
  • — Мальта – 76 705 долларов
  • — Бельгия – 75 846 долларов

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где украинским работникам платят самую большую зарплату в Европе в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что Люксембург признал Голодомор геноцидом против украинского народа.



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