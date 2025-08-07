Это станет большой роскошью: украинцев шокировали переменами

Рост тарифов на водоснабжение в Украине становится неизбежным. Уже с 2026 г. возможны существенные изменения в стоимости коммунальных услуг, связанных с водой. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк. Он обратил внимание на то, что большинство водоканалов сегодня работают с большим ущербом.

Фото: из открытых источников

"Цены на воду могут увеличиться в несколько раз уже в 2026 году — водоканалы работают в убыток", — отметил парламентарий.

По словам Нагорняка, тарифы на водоснабжение в Украине давно не пересматривались, хотя это уже стало критически необходимым. Из-за негативного финансового состояния водоканалов они не в состоянии полноценно решать неотложные проблемы, в том числе ремонты и модернизацию сетей водопровода.

Главными причинами таких трудностей он называет высокие затраты на электроэнергию и значительные потери воды – до 50% из-за изношенных и поврежденных труб. Нардеп убежден, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также местные власти должны принять политическое решение, в противном случае существует риск, что водоснабжение во многих регионах просто прекратится.

Нагорняк отметил, что прогнозировать точный размер повышения тарифов или конкретные сроки он не может, ведь это не вопрос компетенции Верховной Рады или правительства — подобные решения принадлежат непосредственно регулятору.

Следует добавить, что Национальный банк Украины в своем Инфляционном отчете сообщал, что в ближайшее время коммунальные тарифы пересматриваться не будут, однако в 2024 году планируется привести их к экономически обоснованному уровню.

По состоянию на данный момент НКРЭКУ не намерена повышать тарифы на воду и водоотвод на общегосударственном уровне, однако местные власти вправе принимать собственные решения по изменению тарифов в пределах своих регионов.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на заверения мэра Киева Виталия Кличко, в столице почти вдвое возросла стоимость услуги управления многоквартирными домами. Тариф был повышен после проведения конкурсов на избрание управляющих многоквартирных домов.