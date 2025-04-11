Фискализация ФЛП, контроль такси, борьба с зарплатами "в конвертах": в Украине усилят налоги

Правительство Украины готовится к введению новых мер по усилению налогового контроля, которые будут включать фискализацию всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП), более жесткий контроль за отраслями такси и доставки, а также активную борьбу с зарплатами "в конвертах". Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

Фото: из открытых источников

По его словам, одним из главных новшеств является планируемая фискализация для всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП), независимо от их размера или системы налогообложения. Это означает, что все предприниматели, даже на упрощенной системе налогообложения, должны будут предоставлять отчетность через систему электронного кабинета налоговиков, что позволит государству контролировать финансовые потоки в реальном времени.

Кроме того, правительство намерено усилить контроль над определенными сферами бизнеса, в частности, такси и доставкой товаров. В будущем все операторы такси и сервисы доставки будут обязаны подключать свои платформы к системе налогового учета, что позволит контролировать не только объем предоставленных услуг, но и уплату налогов за эти операции.

Особое внимание будет уделено проблеме зарплат, выплачиваемых в обход налоговых и социальных сборов. По словам Гетманцева. Украина ежегодно теряет около 150 млрд грн из-за таких зарплатных схем. В правительстве планируют ввести новые меры по прекращению практики "конвертных" выплат, обычно используемых для уклонения от уплаты налогов и взносов на социальные нужды.

Портал "Комментарии" писал, что в украинском медиапространстве распространялась информация об обязательной уплате налогов от продажи вещей. Народная депутат Украины Нина Южанина объяснила, откуда взялась тема налогообложения доходов, полученных от продаж через цифровые платформы.