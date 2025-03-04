"Фонд Энергоэффективности" потратил в 2024 году миллионы гривен на зарплаты членам наблюдательного совета

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Кречмаровская Наталия
В государственном учреждении "Фонд Энергоэффективности" на официальный журналистский запрос редакции портала "Комментарии" сообщили о составе наблюдательного совета и размерах зарплат членов НР.
Фото портал "Комментарии"
По состоянию на февраль 2025 года в состав Наблюдательного совета входят:
Жук Александр Анатольевич – представитель Кабинета Министров Украины;
Шкрум Алена Ивановна – представитель Кабинета Министров Украины;
Сабатюк Юлия Владимировна – независимый член Наблюдательного совета;
Матониене Дайва – независимый член Наблюдательного совета;
Бегрндт Рольф Гарри – представитель доноров.
При этом отметили, что независимые члены наблюдательного совета выполняют свои функции на платной основе на основании гражданско-правового договора, в котором определяется, в частности, размер вознаграждения, поощрительных и компенсационных выплат. Также член наблюдательного совета – представитель доноров, выполняет свои функции на платной основе на основании гражданско-правового договора, заключаемого с ним Фондом.
В 2024 году Фонд уплатил годовое вознаграждение (до налогообложения) трем членам Наблюдательного совета в общей сумме 2674607,94 грн.
Отметим, что в Фонде не указали, кто из членов наблюдательного совета получил вознаграждение. Однако, учитывая объяснение, по начислению зарплаты, можно предположить, что без вознаграждения остались члены НР – представители Кабмина.
Напомним, портал "Комментарии" писал об уровне зарплат членов наблюдательного совета в ГП "Полиграфкомбинат "Украина".
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