"Фонд Энергоэффективности" потратил в 2024 году миллионы гривен на зарплаты членам наблюдательного совета

В государственном учреждении "Фонд Энергоэффективности" на официальный журналистский запрос редакции портала "Комментарии" сообщили о составе наблюдательного совета и размерах зарплат членов НР.

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По состоянию на февраль 2025 года в состав Наблюдательного совета входят:

Жук Александр Анатольевич – представитель Кабинета Министров Украины;

Шкрум Алена Ивановна – представитель Кабинета Министров Украины;

Сабатюк Юлия Владимировна – независимый член Наблюдательного совета;

Матониене Дайва – независимый член Наблюдательного совета;

Бегрндт Рольф Гарри – представитель доноров.

“О совокупном доходе каждого из членов Наблюдательного совета. Фонд не владеет информацией о совокупном доходе членов Наблюдательного совета, так как этот вопрос не относится к сфере контроля Фонда”, — говорится в сообщении.

При этом отметили, что независимые члены наблюдательного совета выполняют свои функции на платной основе на основании гражданско-правового договора, в котором определяется, в частности, размер вознаграждения, поощрительных и компенсационных выплат. Также член наблюдательного совета – представитель доноров, выполняет свои функции на платной основе на основании гражданско-правового договора, заключаемого с ним Фондом.

"Размер годового вознаграждения составляет 360 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Годовое вознаграждение распределяется на 12 равных частей и выплачивается после удержания всех налогов и сборов, платежей, определенных законодательством, каждый календарный месяц, кроме первого месяца действия договора, когда член Наблюдательного совета получает часть таких вознаграждений за месяц пропорционально периоду времени его привлечения к выполнению своих функций”, — пояснили в Фонде.

В 2024 году Фонд уплатил годовое вознаграждение (до налогообложения) трем членам Наблюдательного совета в общей сумме 2674607,94 грн.

Отметим, что в Фонде не указали, кто из членов наблюдательного совета получил вознаграждение. Однако, учитывая объяснение, по начислению зарплаты, можно предположить, что без вознаграждения остались члены НР – представители Кабмина.

Напомним, портал "Комментарии" писал об уровне зарплат членов наблюдательного совета в ГП "Полиграфкомбинат "Украина".



