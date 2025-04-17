Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что вошло в список

В список помощи вошли бронетехника, артиллерия, дроны, радиолокационные системы, ракеты для ПВО и другое вооружение.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot — Том Тварди

Среди переданного:

• 3 самоходных артиллерийских установки Zuzana калибра 155 мм;

• 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;

• 4 машины разминирования WiSENT 1;

• 66 бронемашин MRAP FF G;

• 4 Kinetic Defence Vehicles;

• 3 машины для Госпогранслужбы;

• 10 надводных дронов Sonobot 5;

• 70 разведывательных БпЛА Vector;

• 150 ударных дронов HF-1;

• ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM и SLS;

• 917 противотанковых ракет RGW 90;

• 3 769 винтовок G3;

• 800 штурмовых винтовок MK 556;

• 27 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм;

• 1 тысячи снарядов 122 мм;

• боеприпасы для Leopard 2;

• 38 тысяч патронов к ЗУ Gepard;

• 41 наземный радар;

• 92 инфракрасных бинокли;

• 187 лазерных дальномеров;

• 150 тысяч турникетов;

• 1300 спальных мешков;

• 55 подводных скутеров.

С начала полномасштабного вторжения Германия уже передала Украине оружие и оборудование из складов Бундесвера на сумму около 5,2 миллиарда евро. Правительство также регулярно обновляет список поставок.

Кроме того, в Германии прошли подготовку более 10 тысяч украинских военнослужащих. Стоимость обучения составила около 282 миллиона евро. Также Германия помогает лечить раненых украинских бойцов в своих клиниках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Мариуполе, который находится под оккупацией уже три года, российские власти продолжают массовый захват жилья украинских граждан.



