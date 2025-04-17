logo

BTC/USD

84568.50

ETH/USD

1583.06

LTC/USD

75.09

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что вошло в список
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что вошло в список

17 апреля правительство Германии объявило о передаче очередного пакета военной помощи Украине

сегодня, 17:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В список помощи вошли бронетехника, артиллерия, дроны, радиолокационные системы, ракеты для ПВО и другое вооружение.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что вошло в список

Зенитно-ракетный комплекс Patriot — Том Тварди

Среди переданного:

3 самоходных артиллерийских установки Zuzana калибра 155 мм;

6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;

4 машины разминирования WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FF G;

4 Kinetic Defence Vehicles;

3 машины для Госпогранслужбы;

10 надводных дронов Sonobot 5;

70 разведывательных БпЛА Vector;

150 ударных дронов HF-1;

ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM и SLS;

917 противотанковых ракет RGW 90;

3 769 винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556;

27 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм;

1 тысячи снарядов 122 мм;

боеприпасы для Leopard 2;

38 тысяч патронов к ЗУ Gepard;

41 наземный радар;

92 инфракрасных бинокли;

187 лазерных дальномеров;

150 тысяч турникетов;

1300 спальных мешков;

55 подводных скутеров.

С начала полномасштабного вторжения Германия уже передала Украине оружие и оборудование из складов Бундесвера на сумму около 5,2 миллиарда евро. Правительство также регулярно обновляет список поставок.

Кроме того, в Германии прошли подготовку более 10 тысяч украинских военнослужащих. Стоимость обучения составила около 282 миллиона евро. Также Германия помогает лечить раненых украинских бойцов в своих клиниках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Мариуполе, который находится под оккупацией уже три года, российские власти продолжают массовый захват жилья украинских граждан.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/military-support-ukraine-2054992
Теги:

Новости

Все новости