Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что вошло в список

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Ткачова Марія
В список помощи вошли бронетехника, артиллерия, дроны, радиолокационные системы, ракеты для ПВО и другое вооружение.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot — Том Тварди
Среди переданного:
• 3 самоходных артиллерийских установки Zuzana калибра 155 мм;
• 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
• 4 машины разминирования WiSENT 1;
• 66 бронемашин MRAP FF G;
• 4 Kinetic Defence Vehicles;
• 3 машины для Госпогранслужбы;
• 10 надводных дронов Sonobot 5;
• 70 разведывательных БпЛА Vector;
• 150 ударных дронов HF-1;
• ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM и SLS;
• 917 противотанковых ракет RGW 90;
• 3 769 винтовок G3;
• 800 штурмовых винтовок MK 556;
• 27 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм;
• 1 тысячи снарядов 122 мм;
• боеприпасы для Leopard 2;
• 38 тысяч патронов к ЗУ Gepard;
• 41 наземный радар;
• 92 инфракрасных бинокли;
• 187 лазерных дальномеров;
• 150 тысяч турникетов;
• 1300 спальных мешков;
• 55 подводных скутеров.
С начала полномасштабного вторжения Германия уже передала Украине оружие и оборудование из складов Бундесвера на сумму около 5,2 миллиарда евро. Правительство также регулярно обновляет список поставок.
Кроме того, в Германии прошли подготовку более 10 тысяч украинских военнослужащих. Стоимость обучения составила около 282 миллиона евро. Также Германия помогает лечить раненых украинских бойцов в своих клиниках.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Мариуполе, который находится под оккупацией уже три года, российские власти продолжают массовый захват жилья украинских граждан.
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