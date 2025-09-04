Глобальный индекс внедрения криптовалюты: Украина обошла РФ, на каком месте оказалась

Рубрики
Согласно исследованию Chainalysis за 2025 год, Украина оказалась на восьмой позиции в глобальном индексе принятия криптоактивов, обогнав даже Россию. К тому же, недавно народные избранники приняли в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. Криптовалюты можно будет легализовать, уплатив налоги. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Chainalysis.
Криптовалюта. Фото: из открытых источников
Пятерку мировых лидеров возглавили Индия, США, Пакистан, Вьетнам и Бразилия. В десятку также вошли Нигерия, Индонезия и Филиппины.
По данным Chainalysis, Азиатско-Тихоокеанский регион показал наибольший рост объемов криптоопераций (69%) до $2,36 трлн. В то же время, Северная Америка и Европа остаются доминантными по суммарным объемам — более $2,2 трлн и $2,6 трлн соответственно.
Биткоин продолжает оставаться ключевым "входом" в криптоэкономику: на него пришлось $4,6 трлн в год.
Chainalysis объясняет рост рынка улучшением регуляторной базы для криптоактивов и увеличением институционального спроса, подкрепленного запуском спотовых Bitcoin-ETF.
По данным исследования, лидерами введения криптовалют стали страны Восточной Европы: Украина, Молдова и Грузия. Это разъясняется несколькими факторами: экономическая неопределенность. Граждане ищут альтернативные способы сбережения средств.
Еще один фактор: недоверие к банкам. Криптовалюта становится более надежной альтернативой для хранения сбережений.
Следующий фактор: техническая грамотность. Высокий уровень осведомленности населения способствует широкому использованию криптоактивов.
Криптовалюты становятся привлекательным инструментом для трансграничных платежей и сохранения средств.
