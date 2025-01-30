Государственный долг Украины в очередной раз побил исторический рекорд: что говорят в Минфине

По состоянию на конец 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 1,46 трлн. грн., достигнув 6,98 трлн. грн. (примерно $166,06 млрд.) на 31 декабря. Министерство финансов Украины сообщило, что в долларовом эквиваленте долг вырос на $20,74 млрд в течение года.

Государственный долг Украины. Фото: 24 Канал

Согласно данным ведомства, общий государственный долг составил 6,69 трлн грн ($159,20 млрд), что составляет 95,87% от общей суммы долга, что равняется 6,98 трлн грн ($166,06 млрд). Доля гарантированного государством долга составила 288,51 млрд грн ($6,86 млрд).

Министерство отметило, что, несмотря на рост долга, долговые обязательства остаются под контролем и учитываются в соответствии с курсом Нацбанка Украины.

По информации журналистов Forbes Ukraine, в апреле 2024 года государственный долг Украины составил 92% ВВП страны.

Как сообщают аналитики, с начала полномасштабного вторжения России в Украину долговые обязательства значительно выросли, поскольку страна вынуждена была привлекать дополнительные средства для финансирования "бюджета военного положения". В частности, в 2023 году общий объем государственного долга превысил 5,5 трлн. грн., что составляет 84% от ВВП страны. Однако этот уровень долга, как и рост долговых обязательств в 2024 году, является следствием внешних и внутренних экономических факторов, таких как война, падение производства и рост государственных расходов.

Рост долга также объясняется девальвацией гривны по отношению к ведущим валютам, что привело к увеличению объема "гривневых обязательств в иностранных валютах".

"Комментарии" уже писали, что в 2025 году Украина ожидает получить значительную бюджетную поддержку от Европейского Союза на сумму 30,6 миллиарда евро. Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Эти средства будут направлены на поддержку государственного бюджета в условиях экономических проблем и военной ситуации в стране.