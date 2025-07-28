Государство потратит почти 18 миллионов на внедорожники Toyota

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины объявил о намерении заключить контракт с ООО "Сервисный центр "Бриллиант"" на поставку легковых автомобилей специального назначения на общую сумму 17,9 млн гривен. Информация о соответствующем тендере появилась в системе "Прозорро".

Госспецсвязи заказывает Toyota на десятки миллионов

Согласно тендерной документации, до 15 октября 2025 подрядчик должен поставить шесть полноприводных автомобилей Toyota Land Cruiser Prado 2025 выпуска в черном цвете. Каждый автомобиль оценен в 2,98 млн. гривен.

В комплектацию транспортных средств входят системы контроля слепых зон, камеры кругового обзора, передние и задние парковочные сенсоры, климат-контроль, круиз-контроль, кожаный салон с подогревом сидений, а также электроприводы зеркал и дверей багажника. Дополнительно предусмотрена металлическая защита двигателя, комплект зимних шин, коврики, домкрат, технический набор и автомобильная радиостанция с антенной, которую должен предоставить заказчик.

Гарантийный срок составляет три года или 90 тысяч км пробега. Указанные характеристики соответствуют комплектации Land Cruiser Prado Premium, которую дилеры предлагают по цене от 2,8 млн. грн. без учета специальной оснастки.

Единственным конкурентом в тендере выступило ООО "Автосаммит Укравто", которое также предложило аналогичные модели автомобилей, но по более высокой цене. Компания-победитель — львовский дилер Toyota "Бриллиант", принадлежащий Павлу Волкову.

Госспецсвязи является центральным органом исполнительной власти в сфере специальной связи и защиты информации, также выполняет функции в секторе обороны и является ключевым субъектом национальной системы кибербезопасности. Возглавляет службу Александр Потий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает: российские войска приближаются к позициям, с которых потенциально смогут вести артиллерийские обстрелы по Запорожью. Согласно последнему аналитическому отчету организации, оккупанты недавно совершили продвижение в районе западной части Запорожской области.