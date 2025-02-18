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ІКЕА готова открыть магазин в Украине: есть одно условие

ІКЕА обновляет магазин: когда планируют открытие

18 февраля 2025, 17:15
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Кречмаровская Наталия

В 2025 году возможно открытие магазина IKEA в Украине. Вероятная дата открытия пока не известна, ее дополнительно официально объявит компания.

ІКЕА готова открыть магазин в Украине: есть одно условие

Фото из открытых источников

Такую информацию обнародовал директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин, пишет "Интерфакс-Украина". Он рассказал о двух возможных сценариях.

“Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году, но есть два сценария. Первой — в Украине прекратятся боевые действия, соответственно это произойдет очень быстро. Если боевые действия не прекращаются, открытие займет немного больше времени. Физически они уже готовы”, – отметил Лашин.

Он рассказал, что ритейлер проводит ежедневно действия по физическому обновлению магазина – проводят клининг, частичный ремонт, замену вывески, вывоз старого товара.

Издание отмечает, что член правления Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) Оксана Донска, со стороны IKEA также уже есть заказы для украинских производителей "на закупку достаточно широкой ассортиментной матрицы мебели".

Также, как пишет издание, IKEA в мае 2020 года открыла интернет-магазин, а в 2021 году был открыт первый физический магазин в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Напомним, что бизнес в Украине, как писал портал "Комментарии", переживает нелегкие времена. Одним из ударов для ФЛП, как сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, было повышение налогов. После введения закона в действие прекратили свою деятельность более 22 тысяч ФЛП.

На платформе OLX зафиксировали изменения в динамике купли-продажи готового бизнеса. Среди покупателей наиболее популярными стали офлайн магазины.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1048940.html
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