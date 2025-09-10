Илон Маск больше не самый богатый человек в мире: кто его опередил

Соучредитель и технический директор корпорации Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком мира, впервые возглавив индекс миллиардеров Bloomberg. Его состояние достигло 393 миллиардов долларов, превзойдя предыдущего лидера Илона Маска.

Ларри Эллисон. Фото из открытых источников

Изменение в рейтинге самых богатых людей мира произошло после резкого скачка стоимости акций Oracle Corp., которые выросли на рекордные 41% за один день. Это наибольший однодневный прирост в истории компании, вызванный высокими квартальными результатами и оптимистичными прогнозами развития облачных сервисов.

По данным Bloomberg, состояние Эллисона выросло на 101 миллиард долларов всего за несколько часов. Это абсолютный рекорд в истории индекса миллиардеров по росту состояния для одного человека.

Эллисону сейчас 81 год. Он является одним из самых известных предпринимателей Кремниевой долины и большую часть своего богатства получил благодаря акциям Oracle, которую основал еще в 1970-х годах. Сегодня Лари Эллисон занимает должность президента компании и главного технического директора.

В этом году Oracle уже демонстрировала стремительный рост, ведь с начала года акции компании поднялись на 45%, а последний рывок еще больше усилил эту тенденцию.

Для Илона Маска обогащение Лари Эллисона означает потерю первой позиции в рейтинге самых богатых людей мира, которую он удерживал более 300 дней. Его состояние сейчас оценивается в 385 миллиардов долларов. Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира в 2021 году, но с тех пор несколько раз уступал место конкурентам, среди которых основатель Amazon Джефф Безос и владелец империи роскоши LVMH Бернар Арно.

