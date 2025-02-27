Илон Маск за два месяца потерял 140 млрд долларов

Американский миллиардер и самый богатый человек мира за 10 недель потерял почти 140 млрд долларов. Таким образом, Маск каждый день за последние два месяца терял около двух миллиардов долларов ежесуточно. Это произошло из-за постоянного падения акций Tesla, составляющих более 60% состояния Маска.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Когда Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, цена акций Tesla резко возросла. На пике в середине декабря 2024 года одна акция стоила около 490 долларов, а вся компания оценивалась примерно в 1,5 триллиона долларов. Именно в это время, 17 декабря состояние Маска достигло рекордной отметки в 486,4 млрд долларов.

В конце февраля одна акция Tesla стоит около 300 долларов, что означает, что за два месяца они лишились почти 40% своей стоимости. А одно из самых больших падений произошло 25 февраля – за один день акции компании Маска снизились на 8%.

Таким образом, компания Tesla сегодня стоит менее 1 триллиона долларов, что прямо влияет на активы Илона Маска. По данным Bloomberg, по состоянию на 27 февраля, состояние Илона Маска оценивается на уровне 349 млрд долларов, что на 137 млрд долларов меньше, чем от рекордного показателя в середине декабря. Таким образом, Маск за 10 недель потерял около 140 миллиардов долларов.

Несмотря на такие потери, американский миллиардер сохранил титул самого богатого человека мира и опережает ближайшего конкурента Марка Цукерберга на 112 млрд долларов. Состояние основателя компании Meta оценивается в 237 млрд долларов. Тройку лидеров самых богатых людей мира замыкает Джефф Безос – 235 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск ошибся на 8 миллиардов. Найден ужасный ляп DOGE.

Также "Комментарии" писали, что Маск признал перед Трампом, что совершил ошибку, когда отменил государственную программу по профилактике лихорадки Эбола.