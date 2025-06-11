Инфляция выходит из-под контроля: в Раде рассказали о ценах на продукты

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Кречмаровская Наталия
В мае 2025 инфляция продолжила свое ускорение и превысила прогнозы НБУ. Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина.
Цены на продукты. Иллюстративное фото
По ее словам, по итогам мая 2025 года годовая потребительская инфляция составила 15,9% к соответствующему месяцу прошлого года.
Она также пояснила, что до этого колоссальное влияние на потребительскую инфляцию оказывает рост цен производителей промышленной продукции (+41,6% в годовом исчислении).
Диапазон изменений потребительских цен, по ее словам, в разрезе отдельных товаров и услуг слишком широк.
Южанина отметила, что с одной стороны есть дефляция – уменьшение цен на 4,8% по одежде и обуви, с другой стороны инфляцию – увеличение цен на 86% на яйца.
Большой рост цен за последний год произошел на:
электроэнергию (+64%),
овощи (+36%),
масло подсолнечное (+35%),
фрукты (+34%),
сливочное масло (+29%),
хлеб (+22%).
При этом, по ее словам, почти отсутствует прирост цен на услуги отдыха (+1%), ряд коммунальных услуг (0-3%), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+2%), железнодорожный пассажирский транспорт (+5%).
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