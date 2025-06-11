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Инфляция выходит из-под контроля: в Раде рассказали о ценах на продукты

Южанина рассказала об уровне инфляции в Украине

сегодня, 20:06
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Кречмаровская Наталия

В мае 2025 инфляция продолжила свое ускорение и превысила прогнозы НБУ. Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина.

Инфляция выходит из-под контроля: в Раде рассказали о ценах на продукты

Цены на продукты. Иллюстративное фото

По ее словам, по итогам мая 2025 года годовая потребительская инфляция составила 15,9% к соответствующему месяцу прошлого года.

"Месячная инфляция за май 2025 года составила +1,3% к апрелю 2025 года. Теперь, чтобы оправдался прогноз НБУ по инфляции по итогам полугодия, нужно чтобы в июне цены выросли всего на 0,2%, тогда как среднемесячные темпы инфляции у нас уже год держатся +1,1%", — сообщает народная депутат. 

Она также пояснила, что до этого колоссальное влияние на потребительскую инфляцию оказывает рост цен производителей промышленной продукции (+41,6% в годовом исчислении).

Диапазон изменений потребительских цен, по ее словам, в разрезе отдельных товаров и услуг слишком широк.

Южанина отметила, что с одной стороны есть дефляция – уменьшение цен на 4,8% по одежде и обуви, с другой стороны инфляцию – увеличение цен на 86% на яйца.

Большой рост цен за последний год произошел на:

  • электроэнергию (+64%),

  • овощи (+36%),

  • масло подсолнечное (+35%),

  • фрукты (+34%),

  • сливочное масло (+29%),

  • хлеб (+22%).

При этом, по ее словам, почти отсутствует прирост цен на услуги отдыха (+1%), ряд коммунальных услуг (0-3%), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+2%), железнодорожный пассажирский транспорт (+5%).

"Все это говорит об отсутствии фундаментального влияния процентной политики НБУ на тенденции инфляции", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине могут вырасти тарифы на воду.




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Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3535
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