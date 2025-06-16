Инфлюэнсерша была поражена, когда сравнила цены на продукты в Польше и Украине

Инфлюэнсер сравнила цены на продукты в Украине и Польше. Фото из открытых источников

Украинская инфлюэнсерша Соня Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине. Ее краткий эксперимент позволил взглянуть на реальные отличия в стоимости повседневных товаров в двух странах. Оказалось, что большинство продуктов в Польше дешевле, чем в Украине.

В своем видео в TikTok Соня Ванивская сравнивала цены на популярные продукты в польском супермаркете Lidl и украинском "Сільпо". Все товары, которые оценивала инфлюэнсерша, были дешевле в Польше, кроме одного.

— Круасаны: Польша – 19 гривен, Украина – 60 гривен;

— Батончик Twix: Польша – 42,30 гривны, Украина – 42,70 гривны;

— Бананы: Польша – 78 гривен, Украина – 80 гривен;

— Ананас: Польша – 78 гривен за кг, Украина – 179 гривен за штуку;

— Яблоки: Польша – 56 гривен, Украина – 80 гривен;

— Масло: Польша — 83 гривны, Украина — 99 гривен;

— Кабаносы: Польша – 67 гривен, Украина –75 гривен;

— Куриные четвертинки: Польша – 56 гривен, Украина – 133 гривны;

— Туалетная бумага (упаковка): Польша – 217 гривен, Украина – 339 гривен;

— Масло (2 л): Польша – 133 гривны, Украина –164 гривны;

— Яйца (упаковка): Польша – 111 гривен, Украина – 79 гривен.

В конце видео инфюэнсерша спросила, учитывая среднюю зарплату, где выгоднее проживать в Украине или Польше?

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в Украине за январь 2025 составила 18 660 гривен. В Польше средняя зарплата за январь 2025 года была 8 482 злотых, что эквивалентно около 95 700 гривен, то есть в пять раз выше, чем в Украине.

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