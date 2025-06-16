Инфлюэнсерша была поражена, когда сравнила цены на продукты в Польше и Украине

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Slava Kot
Инфлюэнсер сравнила цены на продукты в Украине и Польше. Фото из открытых источников
Украинская инфлюэнсерша Соня Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине. Ее краткий эксперимент позволил взглянуть на реальные отличия в стоимости повседневных товаров в двух странах. Оказалось, что большинство продуктов в Польше дешевле, чем в Украине.
В своем видео в TikTok Соня Ванивская сравнивала цены на популярные продукты в польском супермаркете Lidl и украинском "Сільпо". Все товары, которые оценивала инфлюэнсерша, были дешевле в Польше, кроме одного.
В конце видео инфюэнсерша спросила, учитывая среднюю зарплату, где выгоднее проживать в Украине или Польше?
По данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в Украине за январь 2025 составила 18 660 гривен. В Польше средняя зарплата за январь 2025 года была 8 482 злотых, что эквивалентно около 95 700 гривен, то есть в пять раз выше, чем в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о сравнении цены на еду в Украине и странах ЕС. Действительно ли у нас дешевле.
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