Интернет-продавцов ждут большие шрафы: что говорят в налоговой

Меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Теперь ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через сеть Интернет и получают денежные переводы за него. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы.

Интернет-магазины будут штрафовать

С 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:

— граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

— физические лица – предприниматели, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.

ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций.

Нарушителей ожидают существенные штрафы:

— от 17 000 до 34 000 грн — за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации;

— 100% от суммы продаж — за нарушение требований по использованию РРО.

Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.

Государственная налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через Интернет:

— официально зарегистрироваться как предприятие;

— производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

— соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что операторы цифровых платформ должны декларировать доходы, полученные их пользователями и платить налоги. Это станет возможным, если Рада примет соответствующий законопроект, появившийся на сайте Минфина еще в начале марта 2025 года.