Из основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год: какой показатель у гривны

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Slava Kot
В 2024 году многие валютные пары упали до неожиданных минимумов на фоне сильного доллара США. Из 15 основных валют мира ни одна не показала доходность в 2024 году, кроме американского доллара, который вырос более чем на 7%.
Купюры стран мира. Фото из открытых источников
Согласно данным TradingView, доллар США показал доходность на уровне 7,1%. Ближе к показателю американского доллара расположен британский фунт, потерявший 1,7% доходности в 2024 году. Евро упал на 6,2% и в конце года достиг почти паритетного значения с американским долларом.
Китайский юань и индийская рупия показали 2,8% убыточности. Однако наибольшее падение испытали российский рубль и бразильский реал – 18,6% и 21,6% соответственно.
Как объясняет Telegraph, основным фактором, повлиявшим на позиции доллара, было избрание президентом США Дональда Трампа.
Доходность 15 основных валют мира и украинской гривны за 2024 год:
Среди не основных валют мира наибольший рост показал кенийский шиллинг – 20,7% и шри-ланкийская рупия – 10,9%. Наибольшее падение у ливанского фунта и эфиопского бира – 82,2% и 55,7% соответственно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что курс гривны по отношению к доллару обновит исторический минимум.
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