Из основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год: какой показатель у гривны

В 2024 году многие валютные пары упали до неожиданных минимумов на фоне сильного доллара США. Из 15 основных валют мира ни одна не показала доходность в 2024 году, кроме американского доллара, который вырос более чем на 7%.

Купюры стран мира. Фото из открытых источников

Согласно данным TradingView, доллар США показал доходность на уровне 7,1%. Ближе к показателю американского доллара расположен британский фунт, потерявший 1,7% доходности в 2024 году. Евро упал на 6,2% и в конце года достиг почти паритетного значения с американским долларом.

Китайский юань и индийская рупия показали 2,8% убыточности. Однако наибольшее падение испытали российский рубль и бразильский реал – 18,6% и 21,6% соответственно.

Как объясняет Telegraph, основным фактором, повлиявшим на позиции доллара, было избрание президентом США Дональда Трампа.

"Когда республиканец победил на президентских выборах в США благодаря обещаниям снизить налоги и снова сделать Америку большой, рынки приняли его энтузиазм и к концу года подняли курс доллара выше любой другой основной валюты", — пишет британское издание.

Доходность 15 основных валют мира и украинской гривны за 2024 год:

— Доллар США – 7,1%

— Британский фунт – -1,7%

— Мексиканское песо – -2%

— Китайский юань – -2,8%

— Индийская рупия – -2,8%

— Южноафриканский ранд – -3,7%

— Евро – -6,2%

— Швейцарский франк – -7,3%

— Канадский доллар – -7,9%

— Австралийский доллар – -9,1%

— Японская иена – -10,3%

- Украинская гривна – -10,4%

— Новозеландский доллар – -11,4%

— Южнокорейская иена – -12,4%

— Российский рубль – -18,6%

— Бразильский реал – -21,6%

Среди не основных валют мира наибольший рост показал кенийский шиллинг – 20,7% и шри-ланкийская рупия – 10,9%. Наибольшее падение у ливанского фунта и эфиопского бира – 82,2% и 55,7% соответственно.

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