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Из основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год: какой показатель у гривны

Как изменилась доходность валют в 2024 году по отношению к американскому доллару.

5 января 2025, 16:05
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Slava Kot

В 2024 году многие валютные пары упали до неожиданных минимумов на фоне сильного доллара США. Из 15 основных валют мира ни одна не показала доходность в 2024 году, кроме американского доллара, который вырос более чем на 7%.

Из основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год: какой показатель у гривны

Купюры стран мира. Фото из открытых источников

Согласно данным TradingView, доллар США показал доходность на уровне 7,1%. Ближе к показателю американского доллара расположен британский фунт, потерявший 1,7% доходности в 2024 году. Евро упал на 6,2% и в конце года достиг почти паритетного значения с американским долларом.

Китайский юань и индийская рупия показали 2,8% убыточности. Однако наибольшее падение испытали российский рубль и бразильский реал – 18,6% и 21,6% соответственно.

Как объясняет Telegraph, основным фактором, повлиявшим на позиции доллара, было избрание президентом США Дональда Трампа.

"Когда республиканец победил на президентских выборах в США благодаря обещаниям снизить налоги и снова сделать Америку большой, рынки приняли его энтузиазм и к концу года подняли курс доллара выше любой другой основной валюты", — пишет британское издание.

Доходность 15 основных валют мира и украинской гривны за 2024 год:

  • — Доллар США – 7,1%
  • — Британский фунт – -1,7%
  • — Мексиканское песо – -2%
  • — Китайский юань – -2,8%
  • — Индийская рупия – -2,8%
  • — Южноафриканский ранд – -3,7%
  • — Евро – -6,2%
  • — Швейцарский франк – -7,3%
  • — Канадский доллар – -7,9%
  • — Австралийский доллар – -9,1%
  • — Японская иена – -10,3%
  • - Украинская гривна – -10,4%
  • — Новозеландский доллар – -11,4%
  • — Южнокорейская иена – -12,4%
  • — Российский рубль – -18,6%
  • — Бразильский реал – -21,6%

Среди не основных валют мира наибольший рост показал кенийский шиллинг – 20,7% и шри-ланкийская рупия – 10,9%. Наибольшее падение у ливанского фунта и эфиопского бира – 82,2% и 55,7% соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что курс гривны по отношению к доллару обновит исторический минимум.

Также "Комментарии" писали о том, что будет с гривной в 2025 году: подробный прогноз.



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