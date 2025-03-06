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Из-за незаконных проверок ГППС Минфину придется выделить из бюджета 15 млн грн на компенсации бизнеса

Бизнес может выиграть суды и получить компенсации из бюджета за штрафы от ГППС

сегодня, 12:24
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Недилько Ксения








Министерству финансов, возможно, придется выделить из бюджета 15 млн. грн. на компенсацию бизнеса за незаконно наложенные Госпродпотребслужбой (ГППС) штрафы по результатам внеплановых проверок о соблюдении законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Из-за незаконных проверок ГППС Минфину придется выделить из бюджета 15 млн грн на компенсации бизнеса

Иллюстративное фото

Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГППС Сергей Ткачук, информирует портал "Комментарии".

"Если будут соответствующие решения суда, по которым раньше уплатили средства, а сейчас будут взиматься, они будут попадать в органы казначейства, ну и конечно по КФК расходов, соответствующих, если Минфин выделит, мы будем возмещать. Мы решение судов выполняем", – сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2022-2024 гг. ГНС наложила на предпринимателей на 16 млн грн штрафов при осуществлении внеплановых проверок за соблюдением антитабачного и рекламного законодательства в части табачных изделий.

В целом, по предоставленной самой ГППС информацией, бизнес уже успешно обжаловал дела о наложении штрафов и возмещении около 1 млн грн.

Вместе с тем, Верховный суд в начале 2025 года издал постановление , дающее основания для пересмотра уже закрытых судебных дел, в которых бизнес обжаловал штрафы ГППС.

В такой ситуации у бизнеса есть все шансы выиграть суды и в таком случае из бюджета необходимо будет вернуть более 15 млн грн.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация Бизнес призвала Госпродпотребслужбу прекратить противоправные внеплановые проверки бизнеса с соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.



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