Из-за незаконных проверок ГППС Минфину придется выделить из бюджета 15 млн грн на компенсации бизнеса



















Министерству финансов, возможно, придется выделить из бюджета 15 млн. грн. на компенсацию бизнеса за незаконно наложенные Госпродпотребслужбой (ГППС) штрафы по результатам внеплановых проверок о соблюдении законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

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Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГППС Сергей Ткачук, информирует портал "Комментарии".

"Если будут соответствующие решения суда, по которым раньше уплатили средства, а сейчас будут взиматься, они будут попадать в органы казначейства, ну и конечно по КФК расходов, соответствующих, если Минфин выделит, мы будем возмещать. Мы решение судов выполняем", – сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2022-2024 гг. ГНС наложила на предпринимателей на 16 млн грн штрафов при осуществлении внеплановых проверок за соблюдением антитабачного и рекламного законодательства в части табачных изделий.

В целом, по предоставленной самой ГППС информацией, бизнес уже успешно обжаловал дела о наложении штрафов и возмещении около 1 млн грн.

Вместе с тем, Верховный суд в начале 2025 года издал постановление , дающее основания для пересмотра уже закрытых судебных дел, в которых бизнес обжаловал штрафы ГППС.

В такой ситуации у бизнеса есть все шансы выиграть суды и в таком случае из бюджета необходимо будет вернуть более 15 млн грн.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация Бизнес призвала Госпродпотребслужбу прекратить противоправные внеплановые проверки бизнеса с соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.