Изменения минимальной зарплаты в Украине: как это влияло на курс гривны и доллара

Минимальная заработная плата является меньшей суммой, которую работодатель обязан выплачивать работникам. Этот уровень устанавливается государством и корректируется ежегодно с учетом уровня инфляции и экономической ситуации в стране. От минималки зависит не только уровень зарплат государственных служащих и бюджетников, но и разные социальные выплаты, штрафы, пени, налоги и другие обязательные взносы. Журналисты novyny.live исследовали, как менялась минимальная заработная плата в Украине за последние 15 лет.

Фото: из открытых источников

Минимальная зарплата по стабильному курсу валют (2010-2013 годы)

В январе 2010 года, когда курс доллара составлял 8 грн., минимальная зарплата в Украине составляла 869 грн. (108,76 долл.). До конца 2013 года курс доллара оставался стабильным, а минимальная зарплата менялась следующим образом:

2010 год:

· Апрель — 884 грн (111,48 долл.);

· Июль — 888 грн (112,26 долл.)

· Октябрь — 907 грн (114,66 долл.);

· Декабрь — 922 грн (116,12 долл.).

2011 год:

· Январь — 941 грн (118,36 долл.);

· Апрель — 960 грн (120,60 долл.);

· Октябрь — 985 грн (123,59 долл.);

· Декабрь – 1 004 грн (125,66 долл.).

2012 год:

· Январь – 1 073 грн (134,29 долл.);

· Апрель – 1 094 грн (136,92 долл.);

· Июль — 1 102 грн (137,92 долл.);

· Октябрь — 1 118 грн (139,92 долл.);

· Декабрь – 1 134 грн (141,93 долл.).

2013 год:

· Январь – 1 147 грн (143,55 долл.);

· Декабрь – 1 218 грн (152,44 долл.).

Изменения минималки в период с 2014 по 2025 год

Первое повышение минимальной зарплаты произошло в сентябре 2015 года, когда она поднялась до 1378 грн, но курс доллара в то время был уже 21,81 грн/долл., и минималка в долларах составляла лишь 63,18 дол. Наименьший уровень минимальной зарплаты в долларовом эквиваленте был зафиксирован в 2016 году – 57,54 дол. Только в 2017 году минимальная зарплата в гривнах и долларах удвоилась — до 3200 грн или 117,69 дол. На тот момент курс доллара составлял 27,23 грн, что дало высокую минималку в долларах за последние 15 лет — 238,71 дол.

В течение 2022-2025 годов, несмотря на войну, минимальная зарплата в Украине увеличивалась три раза. В этот период также наблюдалось укрепление гривны, что повысило ее стоимость в долларах.

Перспективы повышения минимальной зарплаты в 2025 году

В этом году депутаты зарегистрировали законопроект № 12462, предусматривающий трижды повысить минималку:

· с 1 апреля — до 9 100 грн;

· с 1 июля — до 10 100 грн;

· с 1 октября — до 11 184 грн.

Однако инициатива пока не была утверждена, а премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в бюджете нет достаточно средств для такого повышения, потому в 2025 году изменения в минимальной зарплате не ожидаются.





Ранее "Комментарии" писали, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине останется на том же уровне, что и в 2024 году.