Изменения минимальной зарплаты в Украине: как это влияло на курс гривны и доллара

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Клименко Елена
Минимальная заработная плата является меньшей суммой, которую работодатель обязан выплачивать работникам. Этот уровень устанавливается государством и корректируется ежегодно с учетом уровня инфляции и экономической ситуации в стране. От минималки зависит не только уровень зарплат государственных служащих и бюджетников, но и разные социальные выплаты, штрафы, пени, налоги и другие обязательные взносы. Журналисты novyny.live исследовали, как менялась минимальная заработная плата в Украине за последние 15 лет.
Фото: из открытых источников
В январе 2010 года, когда курс доллара составлял 8 грн., минимальная зарплата в Украине составляла 869 грн. (108,76 долл.). До конца 2013 года курс доллара оставался стабильным, а минимальная зарплата менялась следующим образом:
2010 год:
· Апрель — 884 грн (111,48 долл.);
· Июль — 888 грн (112,26 долл.)
· Октябрь — 907 грн (114,66 долл.);
· Декабрь — 922 грн (116,12 долл.).
2011 год:
· Январь — 941 грн (118,36 долл.);
· Апрель — 960 грн (120,60 долл.);
· Октябрь — 985 грн (123,59 долл.);
· Декабрь – 1 004 грн (125,66 долл.).
2012 год:
· Январь – 1 073 грн (134,29 долл.);
· Апрель – 1 094 грн (136,92 долл.);
· Июль — 1 102 грн (137,92 долл.);
· Октябрь — 1 118 грн (139,92 долл.);
· Декабрь – 1 134 грн (141,93 долл.).
2013 год:
· Январь – 1 147 грн (143,55 долл.);
· Декабрь – 1 218 грн (152,44 долл.).
Первое повышение минимальной зарплаты произошло в сентябре 2015 года, когда она поднялась до 1378 грн, но курс доллара в то время был уже 21,81 грн/долл., и минималка в долларах составляла лишь 63,18 дол. Наименьший уровень минимальной зарплаты в долларовом эквиваленте был зафиксирован в 2016 году – 57,54 дол. Только в 2017 году минимальная зарплата в гривнах и долларах удвоилась — до 3200 грн или 117,69 дол. На тот момент курс доллара составлял 27,23 грн, что дало высокую минималку в долларах за последние 15 лет — 238,71 дол.
В течение 2022-2025 годов, несмотря на войну, минимальная зарплата в Украине увеличивалась три раза. В этот период также наблюдалось укрепление гривны, что повысило ее стоимость в долларах.
В этом году депутаты зарегистрировали законопроект № 12462, предусматривающий трижды повысить минималку:
· с 1 апреля — до 9 100 грн;
· с 1 июля — до 10 100 грн;
· с 1 октября — до 11 184 грн.
Однако инициатива пока не была утверждена, а премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в бюджете нет достаточно средств для такого повышения, потому в 2025 году изменения в минимальной зарплате не ожидаются.
Ранее "Комментарии" писали, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине останется на том же уровне, что и в 2024 году.
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