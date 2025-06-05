Кабмин доказывает свое бездействие: сливает десятки миллиардов на популистские проекты

В Верховной Раде Украины возникают вопросы – на какие проекты государство тратит деньги. Ответы иногда откровенно удивляют и возмущают народных избранников.

Кабмин. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина отметила, что правительство в очередной раз доказывает свое бездействие на четвертый год войны. Она сообщила, что получила ответ от Минэкономики на свое депутатское обращение к премьеру о возмещении бизнеса уничтоженных основных средств (оборудования, оборудования) в результате войны.

"Минэкономики не имеет полномочий по сбору статистической информации относительно количества предприятий и стоимости оборудования и оборудования этих предприятий, которые были повреждены и/или уничтожены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации", — обнародовал ответ Южанина.

При этом она интересуется, а кто в правительстве их тогда имеет? По словам народной депутатки, в Минэкономики советуют бизнесу брать банковские кредиты по программе "5-7-9" или предоставлять документы для получения грантов.

"Последних за все время предоставлено 970", — уточнила политик.

При этом она отметила, что это очередное издевательство над бизнесом — заявления, бизнес-планы, собеседования с банками, сотни критериев и баллов, жизнеспособность бизнес-идеи и реалистичность бизнес-плана, соблюдение высокой рентабельности, периоды окупаемости, ограниченные виды деятельности (только для перерабатывающей промышленности) и территории регистрации субъектов.

"А САМОЕ ГЛАВНОЕ — за три года после получения гранта предприятие должно уплатить в бюджеты налоги и сборы не меньше суммы полученного гранта (если меньше, то остальную часть гранта нужно вернуть). Разве это гранты? Вместо этого Правительство тратит ДЕСЯТКИ миллиардов на популистские Е-поддержки и Кешбек”, — подытожила Южанина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине не хватает денег на армию.



