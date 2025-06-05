Кабмин доказывает свое бездействие: сливает десятки миллиардов на популистские проекты

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде Украины возникают вопросы – на какие проекты государство тратит деньги. Ответы иногда откровенно удивляют и возмущают народных избранников.
Кабмин. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Нина Южанина отметила, что правительство в очередной раз доказывает свое бездействие на четвертый год войны. Она сообщила, что получила ответ от Минэкономики на свое депутатское обращение к премьеру о возмещении бизнеса уничтоженных основных средств (оборудования, оборудования) в результате войны.
При этом она интересуется, а кто в правительстве их тогда имеет? По словам народной депутатки, в Минэкономики советуют бизнесу брать банковские кредиты по программе "5-7-9" или предоставлять документы для получения грантов.
При этом она отметила, что это очередное издевательство над бизнесом — заявления, бизнес-планы, собеседования с банками, сотни критериев и баллов, жизнеспособность бизнес-идеи и реалистичность бизнес-плана, соблюдение высокой рентабельности, периоды окупаемости, ограниченные виды деятельности (только для перерабатывающей промышленности) и территории регистрации субъектов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине не хватает денег на армию.
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