Как и когда начнут штрафовать продавцов с OLX и других платформ: в Раде дали четкий ответ

Распространяется информация о том, что налоговая начала отслеживать переводы на счета лиц и даже штрафовать продавцов с OLX, Promua и других платформ.

Товары через интернет

При этом нардеп Нина Южанина подчеркнула, что приказом Минфина от 22.11.2024 № 601 была утверждена новая форма фискального кассового чека по операциям по приему средств для последующего их перевода.

По ее словам, такой фискальный чек, например, выдается во время проведения оплаты за полученную на условиях наложенного платежа посылку на Новой Почте или Укрпочте. И этот чек, с указанными в нем данными о получателе средств и сумме перечисленных средств, передается в налоговую, подчеркнула нардеп.

Нардеп подчеркнула, что речь идет не только о продаже через цифровые платформы. По ее словам, не важно, как покупатель узнал товар, важно как и когда он его оплачивает.

"Физлицо что-то продало (неважно через OLX, Telegram, или даже через объявление в газете) и отправило его покупателю Новой Почтой с наложенным платежом – налоговое получит от NovaPay чек с реквизитами покупателя и продавца и суммой сделки. Как налоговики используют эту информацию – большой вопрос", – пояснила нардеп.

Она подчеркнула, что сначала налоговая пугает незаконной предпринимательской деятельностью, а затем пишет, что "лишь систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности".

Южанина подчеркнула, что определение такого "систематического" в законе нет, но есть постановление пленума ВСУ от 2003 года, где определено что систематически — это более трех раз в год.

Вот почему, говорит нардеп, непонятно, как будут определять однородность товара. Также, подчеркивает она, в фискальном чеке по операциям по приему средств для последующего их перевода конкретного товара вообще нет.

"Некоторые, комментируя, поднятый вопрос, утверждает, что у налогового органа не хватит человеческого ресурса отслеживать продажи граждан (дескать, не тот случай, не те деньги), так вот – НЕ соглашаюсь. Потому что эта информация будет автоматически собираться по каждому лицу и никаких лишних усилий не понадобится", — подчеркнула Южанина.

По ее словам, если раньше налоговая не могла выявить такой доход, теперь она его видит. И за неподачу декларации и неуплату налогов может применить санкции.

"Но только уже в 2026 году. К тому времени никаких санкций к такому физическому лицу налоговая применить не сможет (если, конечно, не будет доказана незаконная предпринимательская деятельность)", — сообщила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с 1 марта налоговая начала получать данные о денежных переводах на счета граждан и хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров через сеть Интернет.



