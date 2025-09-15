Как превратить 1000 долларов в 1 миллион

Можно ли заработать миллион долларов, если вложить тысячу? История финансовых рынков показывает, что это вполне может произойти, но только при правильном выборе активов и терпения. В последние десятилетия некоторые инвестиции росли в сотни и даже тысячи раз.

Как превратить 1000 долларов в миллион. Фото: Depositphotos

По данным финансовой статистики, самое быстрое превращение 1000 долларов в 1 миллион произошло при инвестировании в биткойн. На это ушло всего 6 лет. Следом идут инвестиции в такие компании, как Nvidia, Google, Tesla, Netflix и другие.

Сколько времени понадобилось, чтобы вложенные 1000 долларов стали миллионом:

— Bitcoin – 6 лет

— Nvidia – 12 лет

— Google – 13 лет

— Tesla – 16 лет

— Netflix – 18 лет

— Apple – 23 года

— Amazon – 26 лет

— Starbucks – 31 год

— Microsoft – 33 года

— Costco – 36 лет

Эти данные демонстрируют, что инвестиции могут быть как невероятно быстрыми, как в случае с криптовалютой, так и долгосрочными, требующими десятилетий, чтобы получить прибыль в размере миллиона долларов.

Как показала статистика, ни один актив не показал столь стремительного роста, как биткойн. Даже относительно небольшие инвестиции в разные периоды давали огромную прибыль. Например, инвестированные 1000 долларов в биткойн год назад превратились бы сегодня в 1712 долларов. Еще более впечатляющие показатели в более длинном времени. Если бы вы купили биткоинов на 1000 долларов 5 лет назад, то сегодня бы они стоили 9 689, 10 лет назад – 496 927, а 15 лет назад – примерно 1,62 миллиарда.

Однако следует отметить, что криптовалюта остается спекулятивным активом с высокими рисками. Она может принести как космическую прибыль, так и определенную потерю вложений.

