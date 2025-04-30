Как украинцам выжить на мизерную пенсию: в Верховной Раде разводят руками

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Кречмаровская Наталия
Уровень пенсий в Украине очень низкий. Более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн).
Гривна. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что очень низкий уровень пенсий, в частности трудовых, и крайняя бедность пожилых людей — давняя болезнь Украины. При этом улучшения, по крайней мере, в ближайшем будущем, не предполагается.
Гетманцев отметил, что не поддерживает правительственное предложение о заморозке пенсий на несколько последующих лет. Он отметил, что во время продолжающейся войны практически все, что получается в виде налогов, тратится на нужды армии и других составляющих сектора безопасности и обороны.
Гетманцев подчеркнул, что находить решение следует даже в условиях ограниченных ресурсов. По его словам, в первую очередь нужно увеличить минимальную пенсию.
Также рассказал, что найти необходимые средства можно благодаря детенизации, оптимизировать государственные расходы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы тотально экономят.
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