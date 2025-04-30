Как украинцам выжить на мизерную пенсию: в Верховной Раде разводят руками

Уровень пенсий в Украине очень низкий. Более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн).

Гривна. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что очень низкий уровень пенсий, в частности трудовых, и крайняя бедность пожилых людей — давняя болезнь Украины. При этом улучшения, по крайней мере, в ближайшем будущем, не предполагается.

"Буду откровенен — не вижу сейчас желания у правительства решать этот вопрос. Более того, в поданной в прошлом году Бюджетной декларации было вообще заложено замораживание пенсий вплоть до конца 2027 года (когда по идее уже будет избран новый состав Верховной Рады и сформирован новый состав правительства)", — отметил народный депутат.

Гетманцев отметил, что не поддерживает правительственное предложение о заморозке пенсий на несколько последующих лет. Он отметил, что во время продолжающейся войны практически все, что получается в виде налогов, тратится на нужды армии и других составляющих сектора безопасности и обороны.

"Но при этом отыскали где-то дополнительные миллиарды на ремонт дорог, или на зарплаты чиновников, которые получают в 3-4 раза больше, чем средняя зарплата в Украине (а если посмотреть внутри органов исполнительной власти — то с еще большим перекосом в пользу руководящего звена)", — отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что находить решение следует даже в условиях ограниченных ресурсов. По его словам, в первую очередь нужно увеличить минимальную пенсию.

"К примеру, установить минимальную пенсию 4000 гривен и подтянуть к ней меньшие выплаты. Для этого нужны не такие большие средства — например, на такое увеличение минимальной пенсии с 32% от нынешнего фактического прожиточного минимума до 54%, нужно около 2,2 млрд грн в месяц" — пояснил нардеп.

Также рассказал, что найти необходимые средства можно благодаря детенизации, оптимизировать государственные расходы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы тотально экономят.



