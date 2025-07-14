Как украинцы могут увеличить свою пенсию: что нужно сделать

Благодаря закону №2506-IX украинцы могут повлиять на свою пенсию и увеличить ее размер. В Украине вступили в силу изменения в пенсионное законодательство, позволяющие оптимизировать расчет заработной платы, который является одним из ключевых факторов в формуле начисления пенсии.

Как увеличить пенсию. Фото из открытых источников

Благодаря изменениям в законодательство возникла возможность исключения из расчета пенсии периодов с низкими доходами, пришедшимися на военное положение. Многие украинцы в эти годы потеряли работу или работали за минимальную зарплату, что могло существенно снизить будущие пенсионные начисления. Теперь эти периоды могут быть официально не учтены в формуле исчисления средней заработной платы.

В то же время страховой стаж за эти годы сохраняется полностью. Это значит, что пенсионер не потеряет в общей продолжительности трудового стажа.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, будущий пенсионер должен обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины с заявлением. Решение об исключении периода принимается индивидуально после анализа поданных документов.

Другие способы повысить размер пенсии в Украине

Стандартная оптимизация

Украинское законодательство предусматривает стандартную оптимизацию. Человек может исключить из расчета до 60 месяцев страхового стажа подряд, если в это время получал самые низкие доходы. Это позволяет повысить индивидуальный коэффициент заработной платы.

Учет заработка до 2000 года

До июля 2000 года не было централизованной системы учета доходов. Но если у пенсионера были высокие заработки в 90-х, он может предоставить соответствующую справку с места работы, и эти данные будут включены в пенсионный расчет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию 10 тысяч гривен.

Также "Комментарии" писали, какие пенсионные выплаты получают некоторые судьи и прокуроры.