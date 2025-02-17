Как украинцы потратили 6,7 миллиарда на Нацкешбека и "єПідтримку"

За время действия программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", украинцы активно используют государственную поддержку для удовлетворения своих базовых потребностей и поддержки экономики. За период с 25 октября 2024 по 1 февраля 2025 года граждане потратили более 6,7 миллиарда гривен. Рассмотрим, на что были направлены эти средства.

Деньги. Фото из открытых источников

56% от общей суммы, полученной через государственные программы, было израсходовано на оплату коммунальных услуг. Это показывает, как критически важны эти финансовые инъекции для украинцев в зимний период. По словам Первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко, эти средства не только покрывают базовые потребности, но и поддерживают отечественный бизнес, способствуют созданию новых рабочих мест и пополняют государственный бюджет через налоги.

В другие популярные категории расходов вошли мобильная связь (1,4 млрд грн), заведения питания (386 млн грн) и медицинские услуги (189 млн грн). Расходы на транспорт, благотворительность и даже на книги также значительны — общая сумма расходов демонстрирует широкий спектр потребностей, на которые направляются средства из программы.

По состоянию на 17 февраля 2025 количество поданных заявок на выплату 1000 гривен превысило 12 миллионов. Это подтверждает, что программа чрезвычайно популярна среди граждан и активно используется. Важно, что средства можно потратить до конца 2025 года на оплату различных услуг, в частности, коммунальных, медицинских, образовательных, а также на покупки отечественных товаров, в том числе лекарств и книг. И даже благотворительные пожертвования на ВСУ теперь можно совершить через эту программу.

Заявки на "Зимнюю "єПідтримку"" можно подавать до конца февраля, а воспользоваться средствами — до конца следующего года. Расходы остаются в пределах Украины, способствуя развитию национальной экономики и поддержанию социальной стабильности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство экономики известило, что средства полученные из программ "Национального кэшбека" и "Зимней "єПідтримку"" должны быть задекларированы, ведь считаются доходом. Однако декларировать их нужно не всем украинцам, а только публичным чиновникам.



