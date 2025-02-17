logo

BTC/USD

95578.87

ETH/USD

2683.91

LTC/USD

123.54

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Как украинцы потратили 6,7 миллиарда на Нацкешбека и "єПідтримку"
commentss НОВОСТИ Все новости

Как украинцы потратили 6,7 миллиарда на Нацкешбека и "єПідтримку"

Потратить средства можно до конца 2025 года

17 февраля 2025, 21:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

За время действия программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", украинцы активно используют государственную поддержку для удовлетворения своих базовых потребностей и поддержки экономики. За период с 25 октября 2024 по 1 февраля 2025 года граждане потратили более 6,7 миллиарда гривен. Рассмотрим, на что были направлены эти средства.

Как украинцы потратили 6,7 миллиарда на Нацкешбека и "єПідтримку"

Деньги. Фото из открытых источников

56% от общей суммы, полученной через государственные программы, было израсходовано на оплату коммунальных услуг. Это показывает, как критически важны эти финансовые инъекции для украинцев в зимний период. По словам Первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко, эти средства не только покрывают базовые потребности, но и поддерживают отечественный бизнес, способствуют созданию новых рабочих мест и пополняют государственный бюджет через налоги.

В другие популярные категории расходов вошли мобильная связь (1,4 млрд грн), заведения питания (386 млн грн) и медицинские услуги (189 млн грн). Расходы на транспорт, благотворительность и даже на книги также значительны — общая сумма расходов демонстрирует широкий спектр потребностей, на которые направляются средства из программы.

По состоянию на 17 февраля 2025 количество поданных заявок на выплату 1000 гривен превысило 12 миллионов. Это подтверждает, что программа чрезвычайно популярна среди граждан и активно используется. Важно, что средства можно потратить до конца 2025 года на оплату различных услуг, в частности, коммунальных, медицинских, образовательных, а также на покупки отечественных товаров, в том числе лекарств и книг. И даже благотворительные пожертвования на ВСУ теперь можно совершить через эту программу.

Заявки на "Зимнюю "єПідтримку"" можно подавать до конца февраля, а воспользоваться средствами — до конца следующего года. Расходы остаются в пределах Украины, способствуя развитию национальной экономики и поддержанию социальной стабильности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство экономики известило, что средства полученные из программ "Национального кэшбека" и "Зимней "єПідтримку"" должны быть задекларированы, ведь считаются доходом. Однако декларировать их нужно не всем украинцам, а только публичным чиновникам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/56-koshtiv-zymovoi-iepidtrymky-i-natsionalnoho-keshbeku-ukraintsi-spriamuvaly-na-oplatu-komunalnykh-posluh
Теги:

Новости

Все новости