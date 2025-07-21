Как выжить на мизерные пенсии в условиях тотального подорожания продуктов: в Раде разводят руками

В Украине значительно подорожали продукты – цены бьют все рекорды и даже привычные для каждого украинца яблоки подорожали в разы.

Пенсионер. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал о "парадоксе Шмыгаля" — инфляция якобы уменьшилась, а расходы у людей и дальше растут. По словам политика, Кабмин уже отправленного в отставку Шмыгаля очень радовался своему "достижению" — снижению инфляции с 15,9% в мае до 14,3% в июне.

"Очень показательный результат "мощной" работы Кабмина. Бизнесы закрываются или уходят в тень, конкурентоспособность падает, людей увольняют. А правительство, как ребенок, радуется, что на 0,8% стало "лучше"!", — заявил нардеп.

Однако, по его словам, украинским семьям радоваться нечему, ведь цены продолжают расти. Политик отметил, что яблоки по сравнению с прошлым годом подорожали почти втрое — на 195,5%, а капуста — на 270%. Разумков напомнил, что Украина – аграрное государство, а цены уже превышают европейские.

"Но чиновники не будут стоять в очередях в магазинах и вряд ли начнут считать, сколько продуктов можно было купить на ту же сумму год назад, а сколько — сейчас", — отметил нардеп.

По его словам, правительство запланировало повысить минимальную пенсию в следующем году, которая сегодня составляет 2361 грн, "аж" на 203 грн. При этом народные депутаты подали законопроект №13214, который предлагает повысить минимальную пенсию вдвое – до 4722 грн. К тому же, было четко просчитано, откуда на это взять средства.

"Но правительству это было неинтересно. Они жили в отчетах и лозунгах. Это и есть парадокс Шмыгаля: на бумаге — только улучшение, а на самом деле все только хуже!", — подчеркнул политик.

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