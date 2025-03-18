Какие криптовалютные активы являются основными для финансовых транзакций и правительственных приложений США: комментарий SEC

В новом отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были опубликованы важные разъяснения относительно криптовалютных активов, которые, по ее оценке, имеют наивысший потенциал для использования в финансовых и правительственных секторах. Согласно документу, некоторые криптовалюты имеют ключевое значение для различных отраслей и государственных приложений.

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1. Bitcoin (BTC) – главный актив

Bitcoin, несмотря на колебания курса и критику со стороны некоторых экспертов, продолжает оставаться главным активом в криптовалютном мире. SEC определила BTC как основную единицу для международных и межбанковских транзакций, что позволяет подтвердить его статус основной криптовалюты в глобальной экономике.

2. XRP – для финансовых транзакций на уровне штатов

XRP, криптовалюта, разработанная компанией Ripple, признана важной для осуществления финансовых транзакций, особенно на уровне отдельных штатов США. Это означает, что XRP может стать важным инструментом для внутренних платежей между банками и другими финансовыми учреждениями внутри США, обнаруживая высокий потенциал для национальных трансакций.

3. Solana (SOL) – для высокоскоростных блокчейн-приложений

Solana продолжает укреплять свои позиции как одна из наиболее перспективных платформ для разработки децентрализованных приложений. SEC определила SOL в качестве основного блокчейна для высокоскоростных приложений, таких как правительственные базы данных в режиме реального времени. Это важное подтверждение для будущего использования Solana в областях, где критически важна скорость и масштабируемость.

4. Cardano (ADA) – для государственных услуг и безопасности

Cardano благодаря своей энергоэффективности и научному подходу к разработке получила высокую оценку за возможность использования в проверке академических квалификаций и разработке смарт-контрактов для государственных услуг. ADA также отмечена потенциалом в сфере безопасного управления инфраструктурой.

5. Ethereum (ETH) – отсутствие упоминания

Однако больше внимания привлекает то, что Ethereum, вторая по популярности криптовалюта в мире, не получила конкретного упоминания в отчете SEC. Несмотря на свою значимость в мире децентрализованных финансов и блокчейн-приложений, Ethereum осталась вне разъяснения, ставящего вопрос о ее роли в будущей экономической среде.

Ранее "Комментарии" писали, что запуск мем-криптовалюты $TRUMP вызвал значительный резонанс в криптовалютном сообществе. Ее стремительный рост и дальнейшие колебания привлекли внимание как инвесторов, так и критиков.