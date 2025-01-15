Каких банкнот и монет больше всего в кошельках украинцев: НБУ

В Национальном банке Украины рассказали о динамике обращения банкнот и монет в 2024 и начале 2025 года.

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Так, по данным НБУ, за 2024 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 7,6% (или на 58,0 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года составила 822,4 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине в обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд грн, а также 14,8 млрд монет на сумму 7,96 млрд. гривен. При этом не учтены памятные и инвестиционные монеты.

На начало этого года на одного жителя Украины приходилось: 63 банкноты и 186 платежных разменных и оборотных монет. На 1 января 2024 года приходилось 66 банкнот и 177 монет.

По данным Нацбанка, больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (27,3% и 27,8% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,4% и 1,8% от общего количества в обращении соответственно).

В 2024 году в обращении выросло количество монет номиналом 5 и 10 грн. Их количество в обращении выросло на 27% и 33% по сравнению с началом 2024 года.

В НБУ также напомнили, что сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,1% по сравнению с началом 2024 года. Это обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.









В инфографике НБУ также указаны монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 коп. Регулятор пояснил, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек учитываются в структуре наличного обращения на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, пока граждане могут их обменять на монеты и банкноты других номиналов, находящихся в обращении.

Напомним, что в январе 2025 года, как писал портал "Комментарии", переселенцы получат новый вид денежной помощи.



