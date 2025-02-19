Каким образом Украина может дать Трампу то, что он хочет и не попасть в рабство

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Ткачик Олеся
После того, как Украина отказалась подписывать соглашение о "редкоземельных металлах", президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского и фактически поддержал все прихоти России.
Зеленский и Трамп
Впрочем, как считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый, хуже всего – уже сейчас раскручивать антиамериканские настроения, ведь Украина все еще нуждается в американской помощи.
По его словам, если без эмоций подойти к этому, то критически важное требование: готовить договор, заключать его, подписывать и выполнять внутригосударственные процедуры исключительно в соответствии с законодательством Украины, прежде всего Законом Украины "О международных договорах Украины".
Такой договор об использовании территории и природных ресурсов Украины согласно п. 2-г Ст.3 Закона может быть заключен не от имени Правительства Украины, а только от имени Украины – Президентом Украины или по его поручению. (см. п.1 ст.3 Закона).
Такой договор, говорит Чалый, должен пройти ряд экспертиз, там будут подписи ответственных лиц и потом – рассмотрение его ратификации/не ратификации в Верховной Раде Украины.
Договор подлежит утверждению Президентом Украины в форме указа. Ну и основная ответственность тоже, конечно, на Президенте Украины, добавил дипломат.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп наговорил разных обидных вещей в адрес Зеленского.
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