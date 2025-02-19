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Каким образом Украина может дать Трампу то, что он хочет и не попасть в рабство

Трамп хочет соглашение по редкоземельным металлам, но это соглашение должно быть справедливым для Украины

сегодня, 11:26
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Ткачик Олеся

После того, как Украина отказалась подписывать соглашение о "редкоземельных металлах", президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского и фактически поддержал все прихоти России.

Каким образом Украина может дать Трампу то, что он хочет и не попасть в рабство

Зеленский и Трамп

Впрочем, как считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый, хуже всего – уже сейчас раскручивать антиамериканские настроения, ведь Украина все еще нуждается в американской помощи.

По его словам, если без эмоций подойти к этому, то критически важное требование: готовить договор, заключать его, подписывать и выполнять внутригосударственные процедуры исключительно в соответствии с законодательством Украины, прежде всего Законом Украины "О международных договорах Украины".

Такой договор об использовании территории и природных ресурсов Украины согласно п. 2-г Ст.3 Закона может быть заключен не от имени Правительства Украины, а только от имени Украины – Президентом Украины или по его поручению. (см. п.1 ст.3 Закона).

Такой договор, говорит Чалый, должен пройти ряд экспертиз, там будут подписи ответственных лиц и потом – рассмотрение его ратификации/не ратификации в Верховной Раде Украины.

Договор подлежит утверждению Президентом Украины в форме указа. Ну и основная ответственность тоже, конечно, на Президенте Украины, добавил дипломат.

"Предохранителей достаточно, чтобы не было кабальных и незаконных условий в принятом международном договоре. Главное, чтобы было неукоснительное соблюдение законодательства Украины, конструктивный и доверительный диалог с партнерами и надлежащая коммуникация с обществом", — подытожил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп наговорил разных обидных вещей в адрес Зеленского.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DrSHY2ek4eaujqEGVf82JTESaSDUxFUJafCyyPDs5J18MmpnTNKm4mZa2CpBs3nYl&id=100003056659575
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