Какое количество населения мира владеет биткоинами: на какой позиции Украина

Несмотря на растущую популярность флагманской криптовалюты, количество людей, обладающих биткоинами в мировом масштабе, остается достаточно низким. Согласно новому исследованию компании River, специализирующейся на финансовых услугах в сфере цифровых активов, только 4% мирового населения пока имеют в собственности биткоины.

Биткоин. Фото: из открытых источников

Высокая концентрация владельцев BTC наблюдается в США, где около 14% населения владеют этой криптовалютой. Северная Америка остается континентом с высоким уровнем принятия биткоина как среди частных лиц, так и среди учреждений. Африка же демонстрирует самый низкий показатель – лишь 1,6% населения имеют биткоины.

Исследование также выявило, что уровень принятия BTC обычно выше в развитых регионах по сравнению с развивающимися. River оценивает, что биткоин достиг всего 3% своего максимального потенциала принятия, что свидетельствует о ранней стадии его глобального распространения.

Компания пришла к выводу о 3% принятия, рассчитав общий адресный рынок биткоина, включающий правительства, корпорации и учреждения, на уровне всего 1%. При вычислении этого показателя учитывались как недостаточная алокация со стороны институтов, так и уровень владения среди частных лиц.

Следует акцентировать, что Украина вошла в топ-5 стран, обладающих наибольшим количеством BTC, выше в списке оказались Сальвадор, Великобритания. Китай и США. Наше государство использует криптовалюту как инновационный инструмент для поддержки своих военных усилий. Большинство биткоин-резервов Украины было получено как пожертвования от сторонников со всего мира, направленных на поддержку оборонных и гуманитарных инициатив во время полномасштабной войны.

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