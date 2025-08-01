Какой курс доллара и евро ждать в августе: в чем украинцам хранить деньги

По состоянию на 1 августа, официальный курс доллара к гривне упал на 5 копеек, евро – на 40 копеек. Средний курс продажи доллара остался на уровне 41,90 грн, а курс евро снизился до 48,40 грн. Если же говорить о августе, то что нас ожидает – курс без потрясений или с сюрпризом? Что влияет на доллар и евро? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Стремительных колебаний на валютном рынке не прогнозируется

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что вопрос относительно курса сейчас интересен, потому что он связан со спросом и предложением на валютном рынке.

"В данном случае в отличие от конца июня у нас спрос на доллары США несколько ниже. То есть, коммерческие структуры сейчас не стремятся закупать доллары для приобретения какого-либо импорта. Они даже не делают кросс-сделки, когда они закупали доллары и за них потом закупали евро. То есть снизилось такое направление. Кроме того, в ближайшее время пойдет экспорт из нового урожая, и там будут поступления долларов, которые потом нужно будет продавать и обменивать на гривну. Поэтому все это в комплексе привело к тому, что особого спроса на доллар сейчас нет. И ожидать, что он появится где-нибудь в начале августа – не стоит", – отметил эксперт.

Что касается роста евро, то Алексей Плотников говорит, что это проблема не украинского рынка, а проблема соотношения евро к доллару. В данном случае евро дорожает и это показатель того, что есть определенное доверие к европейским странам и есть определенное недоверие к Соединенным Штатам, потому что там немного больше инфляции. И, к тому же, Штаты пошли по пути торговой войны по тарифам и пошлинам. И в данном случае путем сравнения этих валют более привлекательной является евро. И это обусловлено тем, что у нас растет евро, а доллар фактически стоит на месте.

"Однако, учитывая наши традиции, нас больше должен интересовать курс гривны к доллару, а все остальные валюты перечисляются по доллару. Что касается курса гривны по отношению к доллару в августе, то больших колебаний не прогнозируется. Курс будет спокоен. Что касается евро, то, возможно, эта валюта будет немного расти по отношению к доллару. Поэтому гражданам, стремящимся в августе ехать отдыхать в еврозону или по каким-то другим делам, стоит сейчас начать прикупать евро", – отметил Алексей Плотников.

Пессимистические прогнозы по евро

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что с учётом начала укрепления курса доллара к евро, когда курс укрепился с 1.18 до 1.145 можно ожидать сближение курса евро и доллара к гривне.

"При этом НБУ, вероятно, начнет процесс девальвации доллара и, вероятно, удерживания евро. Скорее всего в август стоит ожидать 42-42.5 по доллару и 48-48.5 в зависимости от курса евро доллару по евро", – отметил экономист.

При этом Даниил Монин уточнил, что экономическое соглашение европейцев с США плохое стратегически для европейской экономики и евро.

"Поэтому я и так, будучи пессимистичен по отношению европейской экономики – сейчас тем более пессимистичен. Поэтому не верю в евро как валюту для сбережений. Но курсовые процессы медленные", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

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