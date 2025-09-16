Какой курс евро закладывает Кабмин в бюджет на 2026 год

В проекте государственного бюджета на 2026 год предварительно предусмотрен курс евро на уровне 49,4 гривны. Как передает портал "Комментарии", это следует из приложений к законопроекту "Прогнозный расчет акцизного налога с топлива в сводный бюджет на 2026 год" и "Прогнозный расчет акцизного налога с электрической энергии на 2026 год".

Евро. Фото: из открытых источников

Средний официальный курс гривны к евро указан на уровне 49,4 гривны. Сейчас официальный курс гривны к евро составляет 48,50 гривны.

Стоит обратить внимание, что прогнозный курс евро, как и доллара, которые правительство закладывает в законопроект о государственном бюджете, всегда расчетный и редко равен фактическому по итогам года.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кабинет министров в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии. Она подпрыгнет на 234 гривны. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год (№14000).

Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию). Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас он держится на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен; трудоспособных лиц — 3328 гривен; лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен; лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 гривен.



