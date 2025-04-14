Какую пенсию можно получить при зарплате 20 тысяч гривен

В ситуации, когда пенсия часто является единственным источником дохода для пожилых людей, важно понимать, как формируется ее размер и что влияет на итоговую сумму. Портал "Комментарии" объясняет, как самостоятельно рассчитать пенсию, если средняя заработная плата составляет 20 тыс. гривен в месяц.

Как посчитать пенсию в Украине. Фото из открытых источников

Возраст выхода на пенсию в Украине

В Украине существует несколько порогов выхода на пенсию по возрасту в зависимости от продолжительности трудового стажа. По состоянию на 2025 год действуют следующие правила:

— Выход на пенсию в 60 лет – трудовой стаж должен быть не менее 32 лет;

— Выход на пенсию в 63 года – трудовой стаж должен быть от 22 до 32 лет;

— Выход на пенсию в 65 лет – если стаж составляет от 15 до 22 лет.

Для тех, кто имеет менее 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту не назначается. Однако таким гражданам могут выплачивать социальную помощь в размере 2361 гривну. В то время как средняя пенсия в Украине составляет 6341 гривну.

Как посчитать пенсию

Украинское законодательство предусматривает конкретную формулу для исчисления пенсионных выплат:

Пенсия = Сз*Икз*(стаж*0,01)

Где:

— Сз – средняя заработная плата по Украине за последние три года;

— Икз – индивидуальный коэффициент зарплаты, то есть соотношение вашей зарплаты к средней по стране;

— Стаж – продолжительность страхового стажа в годах.

За последние три года средняя заработная плата в Украине составляет около 15 тыс. гривен. Если взять зарплату в размере 20 тыс. гривен, это означает, что индивидуальный коэффициент для вычета пенсии составит 1,3.

Таким образом, для человека, имеющего полный стаж в 32 года, расчет пенсии будет выглядеть так:

Пенсия = 15000*1,3*(32*0,01) = 6240 гривен.

Следовательно, при средней зарплате в 20 тыс. гривен можно рассчитывать на пенсию 6240 гривен.

Отметим, что это базовый расчет. К фактической пенсии могут прилагаться различные доплаты и надбавки. К примеру, надбавки за сверхурочный стаж, повышение за возраст или другие социальные гарантии. Также следует помнить, что государство периодически производит перерасчет пенсий с учетом инфляции и других экономических факторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитана самая большая пенсия в Украине.

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