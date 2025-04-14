Какую пенсию можно получить при зарплате 20 тысяч гривен

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Slava Kot
В ситуации, когда пенсия часто является единственным источником дохода для пожилых людей, важно понимать, как формируется ее размер и что влияет на итоговую сумму. Портал "Комментарии" объясняет, как самостоятельно рассчитать пенсию, если средняя заработная плата составляет 20 тыс. гривен в месяц.
Как посчитать пенсию в Украине. Фото из открытых источников
В Украине существует несколько порогов выхода на пенсию по возрасту в зависимости от продолжительности трудового стажа. По состоянию на 2025 год действуют следующие правила:
Для тех, кто имеет менее 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту не назначается. Однако таким гражданам могут выплачивать социальную помощь в размере 2361 гривну. В то время как средняя пенсия в Украине составляет 6341 гривну.
Украинское законодательство предусматривает конкретную формулу для исчисления пенсионных выплат:
Пенсия = Сз*Икз*(стаж*0,01)
Где:
За последние три года средняя заработная плата в Украине составляет около 15 тыс. гривен. Если взять зарплату в размере 20 тыс. гривен, это означает, что индивидуальный коэффициент для вычета пенсии составит 1,3.
Таким образом, для человека, имеющего полный стаж в 32 года, расчет пенсии будет выглядеть так:
Пенсия = 15000*1,3*(32*0,01) = 6240 гривен.
Следовательно, при средней зарплате в 20 тыс. гривен можно рассчитывать на пенсию 6240 гривен.
Отметим, что это базовый расчет. К фактической пенсии могут прилагаться различные доплаты и надбавки. К примеру, надбавки за сверхурочный стаж, повышение за возраст или другие социальные гарантии. Также следует помнить, что государство периодически производит перерасчет пенсий с учетом инфляции и других экономических факторов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитана самая большая пенсия в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев получают пенсию более 10 тыс. гривен.
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