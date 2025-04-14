logo

BTC/USD

84636.80

ETH/USD

1661.93

LTC/USD

77.84

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Какую пенсию можно получить при зарплате 20 тысяч гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую пенсию можно получить при зарплате 20 тысяч гривен

Как самостоятельно рассчитать размер пенсии, если знать среднюю зарплату и стаж.

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ситуации, когда пенсия часто является единственным источником дохода для пожилых людей, важно понимать, как формируется ее размер и что влияет на итоговую сумму. Портал "Комментарии" объясняет, как самостоятельно рассчитать пенсию, если средняя заработная плата составляет 20 тыс. гривен в месяц.

Какую пенсию можно получить при зарплате 20 тысяч гривен

Как посчитать пенсию в Украине. Фото из открытых источников

Возраст выхода на пенсию в Украине

В Украине существует несколько порогов выхода на пенсию по возрасту в зависимости от продолжительности трудового стажа. По состоянию на 2025 год действуют следующие правила:

  • — Выход на пенсию в 60 лет – трудовой стаж должен быть не менее 32 лет;
  • — Выход на пенсию в 63 года – трудовой стаж должен быть от 22 до 32 лет;
  • — Выход на пенсию в 65 лет – если стаж составляет от 15 до 22 лет.

Для тех, кто имеет менее 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту не назначается. Однако таким гражданам могут выплачивать социальную помощь в размере 2361 гривну. В то время как средняя пенсия в Украине составляет 6341 гривну.

Как посчитать пенсию

Украинское законодательство предусматривает конкретную формулу для исчисления пенсионных выплат:

Пенсия = Сз*Икз*(стаж*0,01)

Где:

  • — Сз – средняя заработная плата по Украине за последние три года;
  • — Икз – индивидуальный коэффициент зарплаты, то есть соотношение вашей зарплаты к средней по стране;
  • — Стаж – продолжительность страхового стажа в годах.

За последние три года средняя заработная плата в Украине составляет около 15 тыс. гривен. Если взять зарплату в размере 20 тыс. гривен, это означает, что индивидуальный коэффициент для вычета пенсии составит 1,3.

Таким образом, для человека, имеющего полный стаж в 32 года, расчет пенсии будет выглядеть так:

Пенсия = 15000*1,3*(32*0,01) = 6240 гривен.

Следовательно, при средней зарплате в 20 тыс. гривен можно рассчитывать на пенсию 6240 гривен.

Отметим, что это базовый расчет. К фактической пенсии могут прилагаться различные доплаты и надбавки. К примеру, надбавки за сверхурочный стаж, повышение за возраст или другие социальные гарантии. Также следует помнить, что государство периодически производит перерасчет пенсий с учетом инфляции и других экономических факторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитана самая большая пенсия в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев получают пенсию более 10 тыс. гривен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости