Каждый пятый банк в Украине убыточен: какие финучреждения "в минусе"

Кречмаровская Наталия
Украинские банки за первое полугодие 2025 года заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. Это почти тот же результат, что и в прошлом.
Банк. Иллюстративное фото
Такую информацию обнародовала народная депутат Украины Нина Южанина со ссылкой на аналитику платформы "Опендатабот". Отмечает, что налоговые расходы банков составляли 21,99 млрд грн – или 22% прибыли. После уплаты налогов осталось 78,07 млрд грн. По ее словам, 13 банков сообщили об убытках.
Топ-10 самых крупных банков, как пишет нардепка, остался неизменным. Итого они сгенерировали 68,05 млрд грн — 87% прибыли всего сектора.
Почти половина прибыли всех украинских банков приходится на "Приват" — 34,88 млрд грн прибыли и 11,09 млрд грн налогов.
В общей сложности прибыль группы государственных банков выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — преимущественно, за счет лидера.
Среди госбанков, по данным Южаниной, в минусе только "Первый инвестиционный" (-29,43 млн грн).
По ее словам, банки с частным капиталом тоже в минусе на четверть, их прибыль составила 10,06 млрд грн.
За указанный период Нацбанк оштрафовал 16 банков на 240 млн грн за нарушение финмониторинга и валютного законодательства.
