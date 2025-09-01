Каждый пятый банк в Украине убыточен: какие финучреждения "в минусе"

Украинские банки за первое полугодие 2025 года заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. Это почти тот же результат, что и в прошлом.

Такую информацию обнародовала народная депутат Украины Нина Южанина со ссылкой на аналитику платформы "Опендатабот". Отмечает, что налоговые расходы банков составляли 21,99 млрд грн – или 22% прибыли. После уплаты налогов осталось 78,07 млрд грн. По ее словам, 13 банков сообщили об убытках.

"В целом каждый пятый банк в стране является убыточным. Более трети прибыльных банков улучшили показатели. Лидер по динамике — "Метабанк", который вырос в 118 раз. Стабильный прирост в "Приватбанке": +14%", — сообщила Южанина.

Топ-10 самых крупных банков, как пишет нардепка, остался неизменным. Итого они сгенерировали 68,05 млрд грн — 87% прибыли всего сектора.

Почти половина прибыли всех украинских банков приходится на "Приват" — 34,88 млрд грн прибыли и 11,09 млрд грн налогов.

В общей сложности прибыль группы государственных банков выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — преимущественно, за счет лидера.

Среди госбанков, по данным Южаниной, в минусе только "Первый инвестиционный" (-29,43 млн грн).

"У иностранных банков наоборот прибыль просела почти на четверть — до 16,57 млрд грн. Лидером остается "Райффайзен": +10% прироста, 4,74 млрд грн прибыли и 1,66 млрд грн налога", — сообщила нардепка.

По ее словам, банки с частным капиталом тоже в минусе на четверть, их прибыль составила 10,06 млрд грн.

"ПУМБ" остается первым из 3,57 млрд грн – это – 7% к прошлому году. Вместе с "Универсалбанком" ("Монобанк") они получили 59% прибыли группы. Более четверти частных банков страны закрыли первое полугодие 2025 года с убытком”, — говорится в сообщении.

За указанный период Нацбанк оштрафовал 16 банков на 240 млн грн за нарушение финмониторинга и валютного законодательства.

