«Комментарии» обратились к НБУ по поводу покупки СК «Країна» эксзятем Черновецкого

Портал "Комментарии" обратился в НБУ с запросом относительно согласования соглашения по приобретению АО "Страховая компания "Країна" физическим лицом – гражданином Украины Супруненко Вячеславом Ивановичем.

СК "Країна"

Издание указывает, что по информации медиа, заявленная цена купли-продажи АО "Страховая компания "Країна" занижена. В частности, согласно рейтингу страховых компаний Insurance top по капиталу за 1 полугодие 2023 года, СК "Країна" занимает 19 позицию с собственным капиталом в размере 143 млн 889 грн. То есть Супруненко заплатит за компанию 47 млн 963 грн. Средства массовой информации предполагали, что занижение стоимости объекта может свидетельствовать о попытке "сэкономить" на уплате налогов во время войны.

Вместе с тем, "Комментарии" обращают внимание НБУ на то, что Антимонопольный комитет Украины решением от 17 октября 2024 года предоставил Супруненко разрешение на получение контроля над АО "Страховая компания "Страна". При этом АКМУ не обратил внимания на комплайенс.

В свою очередь, говорится в запросе портала "Комментарии", НБУ уже более 18 месяцев рассматривает заявление о согласовании сделки по приобретению вышеупомянутой компании, превышающей более чем в 3 раза срока на аналогичные кейсы.

Также подчеркивается, что в начале 2024 года пакет документов уже был возвращен Супруненко.

В этой связи "Комментарии" задали НБУ ряд вопросов. В частности, журналисты портала просят НБУ сообщить, считает ли НБУ заявленную сумму продаж страховой компании обоснованной, ведь от проведения соглашения государство должно получить соответствующую сумму налогов и сборов.













Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем эксзятю Черновецкого СК "Країна".



