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Коммуналка в Украине станет недоступной: в МВФ шокировали заявлением

В Фонде считают, что украинцы платят только около половины реальной рыночной стоимости за электроэнергию и газ

1 июля 2025, 12:20
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Клименко Елена

В Фонде считают, что украинцы платят только около половины реальной рыночной стоимости за электроэнергию и газ
Украинские тарифы на коммунальные услуги для населения до сих пор значительно отстают от рыночных показателей. В то же время повышение тарифов не должно оставлять без должной поддержки наиболее уязвимые слои населения. Такие рекомендации содержатся в меморандуме Международного валютного фонда (МВФ).

Коммуналка в Украине станет недоступной: в МВФ шокировали заявлением

Фото: из открытых источников

По данным МВФ, несмотря на рост тарифов на электроэнергию для домохозяйств в 2023 и 2024 годах, их уровень начинался с очень низких показателей. Тарифы на отопление и горячее водоснабжение до сих пор регулируются мораториями, введенными в начале войны, и остаются значительно ниже реальных рыночных цен.

"По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2025 год, тарифы на электроэнергию для населения составляют примерно половину стоимости, которую платят малые предприятия в Киеве. Цены на газ для бытовых потребителей покрывают около 50% фактических рыночных расходов", — говорится в документе.

Поэтому эксперты МВФ отмечают необходимость разработать комплексный план для формирования стабильного и эффективного сектора энергоснабжения после завершения войны. В этом плане тарифы должны отражать реальные расходы, а также учитывать социальные факторы посредством внедрения новых методик их расчета.

Повышение тарифов должно способствовать восстановлению рентабельности потребительского сегмента энергетики, облегчить накопившееся в отдельных сферах долговое бремя, а также стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках. Кроме того, это усилит мотивацию к внедрению мер по энергоэффективности.

Стоит отметить, что Национальный банк Украины (НБУ) ранее сообщил, что тарифы на коммунальные услуги в 2025 году останутся на текущем уровне. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным значениям, отвечающим реальным затратам на энергоснабжение.

Как уже писали "Комментарии", программа МВФ с Украиной предусматривает плавающий курс гривны по отношению к доллару. Это необходимо для стабильности. Такое заявление на брифинге сделала директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.



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