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Коммунальные платежи для участников боевых действий в 2025 году: предусмотрена ли скидка

Скидки действуют только на жилую площадь, не превышающую 21 кв. м на одного человека, постоянно проживающего в квартире, и дополнительно 10,5 кв. м на каждую семью.

сегодня, 11:10
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Клименко Елена

В Украине военнослужащие имеют право на различные скидки и льготы от государства как благодарность за их героизм. Одна из таких льгот – скидки на коммунальные услуги для участников боевых действий в 2025 году. В редких случаях они даже могут быть полностью бесплатными. Мы узнали, какие льготы на коммуналку для УБД действуют в 2025 году и куда обращаться для их оформления.

Коммунальные платежи для участников боевых действий в 2025 году: предусмотрена ли скидка

Фото: из открытых источников

Какие льготы на коммунальные услуги имеют военные

Члены семей участников боевых действий, сами военнослужащие, а также участники Революции Достоинства могут рассчитывать на большие скидки на газ и отопление. Это предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

В 2025 году для УБД действуют следующие льготы на коммунальные услуги:

·          75% скидки на коммунальные сервисы;

·          75% скидки на квартплату;

·          75% скидки на топливо, если дома нет централизованного отопления;

·          100% скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью среди УБД;

·          50% скидка на коммунальные услуги для родственников погибших военных.

Скидки действуют только на жилую площадь, не превышающую 21 кв. м на одного человека, постоянно проживающего в квартире, и дополнительно 10,5 кв. м на каждую семью. Скидка работает следующим образом: военный или его родственник сначала оплачивают всю сумму коммунальных услуг, затем Пенсионный фонд возвращает часть суммы на специальный счет.

Как оформить льготы для УБД на коммунальные услуги

Чтобы оформить льготу, нужно обратиться в ЦНАП или ближайшее отделение Пенсионного фонда, а также можно подать заявку онлайн через вебпортал ПФУ. Необходимые документы для получения льготы: паспорт, идентификационный код и удостоверение УБД. Если заявку подает родственник военнослужащего, следует добавить документ, подтверждающий родственную связь. Пенсионный фонд рассматривает заявку в течение 10 дней.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по данным Государственной службы статистики, тарифы на свет и коммунальные услуги, а также цены на базовые продукты за год, с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го, значительно выросли. Отдельные категории товаров и услуг достигли рекордных показателей, что оказывает серьезное влияние на бюджет домохозяйств.



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