Конец эпохи "копейки": в НБУ назвали возможную дату перехода на новую монету

Национальный банк Украины готовится окончательно попрощаться с советским наследием в денежной системе под названием "копейка". Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что уже в ближайшее время разменная монета украинской гривны может сменить название. Вместо "копейки" будет "шаг".
Андрей Пышный в интервью "РБК-Украина" рассказал о планах перейти с "копейки" на "шаг". По его словам, Украина может начать официально использовать наименование монет "шаг" уже в этом году, ведь решение зависит от политической воли.
По словам главы НБУ, переименование "копейки" в "шаг" это не просто символический шаг, а часть более глубокой декоммунизационной и деколонизационной политики.
Глава НБУ подчеркнул, что никакие дополнительные расходы из государственного бюджета не предусмотрены на отказ от копейки и перехода на шаг. По словам Пышного, также не произойдет сиюминутное изъятие копеек. Процесс будет предусматривать постепенную замену названия на "шаг" без резкой смены в обращении монет.
Инициатива по изменению названия "копейка" на "шаг" была официально предложена НБУ еще в 2024 году. Это предложение также поддержали в Институте национальной памяти.
