Конец эпохи "копейки": в НБУ назвали возможную дату перехода на новую монету

Национальный банк Украины готовится окончательно попрощаться с советским наследием в денежной системе под названием "копейка". Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что уже в ближайшее время разменная монета украинской гривны может сменить название. Вместо "копейки" будет "шаг".

Украинские монеты. Фото из открытых источников

Андрей Пышный в интервью "РБК-Украина" рассказал о планах перейти с "копейки" на "шаг". По его словам, Украина может начать официально использовать наименование монет "шаг" уже в этом году, ведь решение зависит от политической воли.

"Я надеюсь, что до следующей даты — 2 сентября 2026, когда мы будем праздновать 30-летие украинской гривны, мы сделаем ей такой подарок. И уберем окончательно этот московский след. Но очень надеюсь, что это произойдет еще в этом году", — сказал Пышный.

По словам главы НБУ, переименование "копейки" в "шаг" это не просто символический шаг, а часть более глубокой декоммунизационной и деколонизационной политики.

"Чем больше я этим занимаюсь и об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что у нас есть основание говорить, что денежная реформа 1996 года окончательно не завершена. Потому что эта кучка мусора, которую оставила здесь Москва, объединяет нас с ней, Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно", — считает Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, что никакие дополнительные расходы из государственного бюджета не предусмотрены на отказ от копейки и перехода на шаг. По словам Пышного, также не произойдет сиюминутное изъятие копеек. Процесс будет предусматривать постепенную замену названия на "шаг" без резкой смены в обращении монет.

Инициатива по изменению названия "копейка" на "шаг" была официально предложена НБУ еще в 2024 году. Это предложение также поддержали в Институте национальной памяти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ющенко поддержал реформу денег в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Нацбанк хочет изменить название "копейки".