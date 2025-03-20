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Кредиты станут более дорогими, но не для всех: к чему готовиться украинцам

По словам эксперта, доля партнерских программ в общем объеме кредитов превысит 50%,

сегодня, 14:35
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Клименко Елена

Недавнее повышение учетной ставки Национальным банком Украины до 15,5% преследует цель укрепления гривны и сдерживания инфляции. В то же время, это приведет к повышению стоимости кредитных средств для бизнеса и населения.

Кредиты станут более дорогими, но не для всех: к чему готовиться украинцам

Фото: 24 Канал

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что повышение ставок не повлияет на условия государственных программ для малого и среднего бизнеса, энергокредитования, а также на ипотечную программу "Еселя". По его словам, размер учетной ставки тщательно рассчитан, ведь для Нацбанка важно не только бороться с инфляцией, но и сохранять баланс между кредитованием и депозитами.

"Ожидается, что условия по государственным кредитным программам не изменятся, а коммерческие банки сосредоточатся на развитии партнерских программ, которые позволят заемщикам получать кредиты на выгодных условиях. Прирост ставок по этим программам будет минимальным и не превысит 1 процентного пункта по сравнению с декабрем 2024 года", — подчеркнул банкир.

Мамедов также отметил, что во втором квартале этого года структура кредитования может измениться. Он не исключает, что доля партнерских программ в общем объеме кредитов превысит 50%, особенно в таких областях, как автокредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, а также энергокредитование.

Что касается государственных кредитных программ, то Мамедов прогнозирует их увеличение, что может компенсировать снижение объема коммерческого кредитования. Он подчеркнул, что ключевым фактором станет стабильное финансирование со стороны государства для этих программ.

Портал "Комментарии" писал, что 2 октября 2024 года Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с Экспортно-импортным банком Кореи о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов США. Об этом сообщает Правительственный портал.



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