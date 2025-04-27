Кто финансово грамотнее – девушки или парни – НБУ провело исследование по областям

Национальный банк в партнерстве с общественной организацией Junior Achievement Ukraine впервые в Украине провел исследование уровня финансовой грамотности среди школьников 10 классов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков

Исследование показало, что средний уровень правильных ответов на кейсовые задания по финансовой грамотности среди подростков — 46,6%, что соответствует 3 баллам по 12-балльной школьной системе оценки.

Такой результат свидетельствует о начальном уровне финансовой грамотности украинских подростков.

Лучшие результаты показали учащиеся из:

Днепропетровской области (57,4%);

Ивано-Франковской (53,7%) области;

города Киева (50,4%).

Самые низкие результаты в следующих областях:

Кировоградской (37,4%);

Николаевской (39,7%);

Черновицкой (41,4%).

Гендерное и территориальное распределение

Девушки имеют несколько лучшие результаты (47,4%) по сравнению с парнями (45,6%).

Показатели городских и сельских школьников составляют 48 и 40% соответственно.

Низкий уровень финансовой грамотности особенно характерен для подростков из семей с низким социально-экономическим статусом.

100% правильные ответы на все вопросы-кейсы, представленные в опросе, не предоставил ни один подросток.

Исследование показывает, что финансовая грамотность подростков растет благодаря:

опыта использования финансовых продуктов, в частности, планирования расходов, ведения бюджета, сбережения, достижения финансовых целей;

общению с родителями на тему денег;

самостоятельному повышению финансовой грамотности через книги и Интернет.

Отмечается, что более трех четвертей (77,6%) опрошенных подростков считают, что в школах следует ввести предмет по финансовой грамотности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с долларом в течение нескольких месяцев.