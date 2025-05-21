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Кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире

Правительства США и Китая вошли в десятку крупнейших владельцев биткоинов.

21 мая 2025, 15:20
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Автор:
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Slava Kot

На рынке криптовалют поменялся баланс сил. Инвестиционный гигант BlackRock стал вторым по величине владельцем биткоинов, обогнав криптобиржу Binance и корпорацию MicroStrategy, годами скупавшую криптовалюту. Лидером по количеству биткоинов остается загадочный создатель криптовалюты Сатоши Накамото.

Кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире

Кто контролирует наибольшее количество биткоинов

По данным криптоаналитика Шона Эдмондсона, владельцем наибольшего количества биткойнов остается Сатоши Накамото – 1,123 млн биткойнов. Это псевдоним человека, который создал первую криптовалюту биткойн и разработал технологию блокчейна. Его личность остается неизвестной, а монеты неподвижны с первых лет существования криптовалюты. Если сумму биткойнов Накамото перевести в доллары, это будет около 120 млрд долларов.

BlackRock поднялся на второе место и владеет 636 тыс. биткоинов. Это составляет более 3% от максимального возможного количества в 21 миллион биткойнов.

Тройку лидеров по биткойнам занимает крупнейшая в мире криптобиржа по объемам торгов Binance – 629 тыс. биткоинов. Также к крупнейшим владельцам биткойнов попали два правительства – США и Китай.

ТОП 10 крупнейших владельцев биткойнов по состоянию на 2025 год:

  • 1. Сатоши Накамото – 1,123 млн биткойнов
  • 2. Blackrock – 636 тыс. биткойнов
  • 3. Binance – 629 тыс. биткойнов
  • 4. Strategy – 576 тыс. биткойнов
  • 5. Grayscale (GBTC & BTC Mini) – 231 тыс. биткойнов
  • 6. Fidelity – 199 тыс. биткойнов
  • 7. Правительство США – 198 тыс. биткойнов
  • 8. Правительство Китая –194 тыс. биткойнов
  • 9. Upbit – 174 тыс. биткойнов
  • 10. Block One – 164 тыс. биткойнов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько нужно работать украинцу, чтобы купить биткоин.

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Источник: https://x.com/EdmondsonShaun/status/1924748659805057342
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