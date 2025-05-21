Кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире

На рынке криптовалют поменялся баланс сил. Инвестиционный гигант BlackRock стал вторым по величине владельцем биткоинов, обогнав криптобиржу Binance и корпорацию MicroStrategy, годами скупавшую криптовалюту. Лидером по количеству биткоинов остается загадочный создатель криптовалюты Сатоши Накамото.

Кто контролирует наибольшее количество биткоинов

По данным криптоаналитика Шона Эдмондсона, владельцем наибольшего количества биткойнов остается Сатоши Накамото – 1,123 млн биткойнов. Это псевдоним человека, который создал первую криптовалюту биткойн и разработал технологию блокчейна. Его личность остается неизвестной, а монеты неподвижны с первых лет существования криптовалюты. Если сумму биткойнов Накамото перевести в доллары, это будет около 120 млрд долларов.

BlackRock поднялся на второе место и владеет 636 тыс. биткоинов. Это составляет более 3% от максимального возможного количества в 21 миллион биткойнов.

Тройку лидеров по биткойнам занимает крупнейшая в мире криптобиржа по объемам торгов Binance – 629 тыс. биткоинов. Также к крупнейшим владельцам биткойнов попали два правительства – США и Китай.

ТОП 10 крупнейших владельцев биткойнов по состоянию на 2025 год:

1. Сатоши Накамото – 1,123 млн биткойнов

2. Blackrock – 636 тыс. биткойнов

3. Binance – 629 тыс. биткойнов

4. Strategy – 576 тыс. биткойнов

5. Grayscale (GBTC & BTC Mini) – 231 тыс. биткойнов

6. Fidelity – 199 тыс. биткойнов

7. Правительство США – 198 тыс. биткойнов

8. Правительство Китая –194 тыс. биткойнов

9. Upbit – 174 тыс. биткойнов

10. Block One – 164 тыс. биткойнов

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